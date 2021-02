(Québec) La députée libérale Marwah Rizqy ne décolère pas depuis la parution vendredi d’un avis de la Santé publique datant du 22 octobre qui recommandait les demi-classes.

Caroline Plante

La Presse Canadienne

« Je suis en colère », a-t-elle déclaré lundi en entrevue, en rappelant que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a jamais mentionné avoir reçu cet avis.

« Il a répété à plusieurs reprises : “Nous suivons les recommandations de la Santé publique et ce n’est pas une recommandation de la Santé publique” ».

« J’appelle ça un mensonge, a-t-elle poursuivi. De mentir de façon éhontée à nous les parlementaires, et par ricochet à la population, c’est vraiment grave. »

Mme Rizqy rappelle que l’année 2020 s’est terminée par un « festival de fermetures de classes » : 40 % des classes recensaient au moins un cas de COVID-19.

La situation semble empirer maintenant avec la présence de variants qui forcent la fermeture d’écoles complètes, a-t-elle ajouté.

À quand le dépistage massif dans les écoles, l’arrivée des masques plus petits pour les enfants et les demi-classes qui favoriseraient la distanciation physique entre les élèves ? demande l’élue libérale.

« On ne peut plus continuer comme ça. La confiance est ébranlée dans le réseau de l’éducation, la colère grogne et ma propre confiance envers le ministre de l’Éducation est ébranlée. »

Le bureau du ministre Roberge n’avait pas encore répondu à la demande d’informations formulée par La Presse Canadienne lundi après-midi.

Dans son avis transmis au gouvernement le 22 octobre, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, recommande la présence à l’école du groupe-classe entier, en alternance un jour sur deux, en secondaire 3, 4 et 5.

Il ajoute qu’il recommande le déploiement d’une « deuxième phase » qui verrait la moitié du groupe-classe se présenter à l’école, un jour sur deux, « dès que les conditions le permettent ».

L’objectif, selon le Dr Arruda, était de réduire les contacts à l’école et à l’intérieur des groupes-classes stables. Il visait « une présence à l’école et dans les groupes-classes de 50 % ».

La mesure devait tenir compte de la « capacité des milieux » et ne devait pas s’appliquer aux jeunes ayant des besoins spéciaux, qui auraient en principe plus de temps de classe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ont également recommandé les demi-classes.

De possibles cas de variants ont entraîné la fermeture d’autres écoles

Des cas de COVID-19 possiblement causés par des variants du virus ont entraîné la fermeture partielle ou totale d’écoles supplémentaires au Québec.

Actuellement, au moins 10 écoles québécoises sont fermées temporairement, en tout ou en partie, pour cause de variants de la COVID-19.

La plupart sont dans le Grand Montréal, mais il y en a une à Québec et une autre en Abitibi, soit l’école Notre-Dame-de-Fatima à Landrienne.

Juste lundi matin, le CIUSSS de Laval a annoncé la fermeture de groupes ou d’écoles dans quatre établissements en raison de la suspicion de variants, soit les écoles Père-Vimont, Saint-Maxime, Eurêka et l’école de l’Équinoxe.

Samedi, c’est l’école Marguerite-d’Youville, située dans le secteur Cap-Rouge à Québec, qui a annoncé avoir fermé ses portes en raison d’un cas suspect d’une souche variante de la COVID-19. L’école des Grands-Êtres, un établissement de niveau primaire situé à Saint-Laurent, sur l’île de Montréal, a été complètement fermée, pour plusieurs raisons, dont la présence soupçonnée d’un variant. La fermeture temporaire de l’école de Fontainebleau à Blainville a aussi été annoncée.

Ces cas préoccupent les autorités. La semaine dernière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui se penchait sur la situation dans le Grand Montréal, a fait état qu’un nouveau variant de la COVID-19 pourrait frapper en premier les écoles, puisqu’elles sont l’un des endroits où il y a le plus de contacts actuellement.

Cette inquiétude tient au fait que les nouveaux variants sont plus transmissibles que la souche de base.

En date de lundi midi, 23 cas de variants ont été confirmés au Québec, ainsi que 415 cas présomptifs. Les souches de ces derniers cas suspects seront connues lorsque leur séquençage aura été complété.

Toutefois, le nombre de nouveaux cas rapportés par les autorités sanitaires — toutes souches confondues — est actuellement en baisse, avec 805 nouvelles infections lundi.

Au total, il y a désormais 875 classes fermées au Québec, soit 90 de moins que vendredi dernier.