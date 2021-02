Le Québec enregistre lundi 805 nouveaux cas de COVID-19, alors que 11 décès supplémentaires viennent alourdir le bilan. Le nombre d’hospitalisations augmente légèrement.

Mayssa Ferah

La Presse

Des 11 décès supplémentaires recensés lundi, deux sont survenus dans les 24 dernières heures et 9 décès entre le 15 et le 20 février.

La majorité des nouveaux décès sont concentrés à Montréal, où on déplore cinq morts liées à la COVID-19. La Montérégie et Lanaudière comptent chacune deux décès. Les régions de Laval et des Laurentides comptent chacune un décès.

Au total, 10 318 Québécois ont succombé au virus jusqu’à présent.

Le nombre de personnes infectées à travers la province s’élève désormais à 282 927. Parmi les Québécois qui ont été contaminés, 264 497 sont rétablis.

À travers la province, on compte 689 patients hospitalisés, une hausse de trois par rapport à dimanche. Parmi ceux-ci, 117 se trouvent aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille.

On rapporte 17 684 prélèvements réalisés le 20 février.

La campagne de vaccination se poursuit, avec 7396 doses de vaccin administrées dimanche, pour un total de 353 894. Le Québec a donc administré la première dose du vaccin à 4 % de sa population, 70 jours après le début de la campagne de vaccination. Notons que 401 685 doses ont été reçues jusqu’à présent.