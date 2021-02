Le Québec enregistre dimanche un bilan encourageant avec 666 nouveaux cas de COVID-19, le nombre de cas quotidien le plus bas depuis cinq mois. Alors qu’une quinzaine de décès s’ajoutent au bilan, les hospitalisations continuent de baisser.

Mayssa Ferah

La Presse

Il s’agit de la « meilleure journée » depuis cinq mois, souligne le ministre de la Santé Christian Dubé, en faisant référence au 23 septembre dernier, où on rapportait 687 cas de COVID-19.

« J’invite cependant les Québécois à demeurer prudents et à éviter le faux sentiment de sécurité. La menace des nouveaux variants est bien présente, il ne faut surtout pas relâcher », a-t-il ajouté via son compte Twitter.

Des 15 décès supplémentaires rapportés dimanche, sept sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq entre le 14 et le 19 février et trois décès avant le 14 février.

C’est dans la région de Montréal qu’on recense le plus de nouveaux décès liés au virus, avec quatre. Les régions de Laval et de Québec déplorent chacune trois décès, alors que la Montérégie et Chaudière-Appalaches en compte chacune deux. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on signale un nouveau mort.

Au total, 10 307 Québécois ont succombé à la COVID-19 depuis le début de cette pandémie.

Le nombre de personnes infectées à travers la province cumule désormais à 282 122, avec 666 cas recensés dans la dernière journée.

Parmi les Québécois contaminés, 263 537 sont rétablis. La moyenne quotidienne des cas sur une semaine demeure sous la barre des 800.

On compte au total 686 patients hospitalisés, soit 14 de moins que samedi. Parmi ceux-ci, 119 se trouvent aux soins intensifs, soit un de moins que la veille.

Concernant les nouveaux variants, l’Institut national de santé publique (INSPQ) recense dimanche 329 cas présomptifs. Le nombre de cas confirmé de nouveaux variants est de 23, le même que la veille. Parmi ces cas, 19 se trouvent à Montréal, deux en Abitibi-Témiscamingue, un à Laval et un en Estrie.

On rapporte 24 878 prélèvements réalisés le 19 février.

La campagne de vaccination se poursuit, avec 13 020 doses de vaccin administrées samedi, pour un total de 344 900.

Notons qu’au total, 401 685 doses ont été reçues.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.