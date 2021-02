Éclosion au pavillon Sagard de l’école Saint-Barthélemy

Des parents dénoncent l’opacité de la direction

Alors que des parents se plaignent de l’opacité des communications et de la confusion des mesures au pavillon Sagard de l’école Saint-Barthélemy, où on recense 23 cas de COVID-19, l’incidence des nouveaux variants continue de susciter l’inquiétude dans le réseau scolaire, qui représente plus du quart des éclosions actives.