La fille des comédiens Violette Chauveau et Normand Chouinard, Rosine Chouinard Chauveau, est morte jeudi à l’âge de 28 ans. Selon ses parents, la jeune femme a été victime du délestage dans le réseau de la santé.

Léa Carrier

La Presse

« Rosine a succombé à un problème de santé pour lequel elle était en attente d’une intervention chirurgicale. Cette intervention n’a pu avoir lieu à temps en raison du délestage effectué dans le système de santé pour faire face à la pandémie », indique un communiqué relayé vendredi par l’Agence artistique Duchesne, qui représente les deux comédiens.

La jeune femme était la mère d’un petit garçon, Maël, « sa raison d’être ». « Elle était [une] maman digne et courageuse. Elle laisse aussi dans le deuil une multitude de parents et d’ami.es qu’elle a profondément touché.es dans sa trop courte vie. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Rosine Chouinard Chauveau

En janvier, Québec a estimé pas moins de 140 000 patients en attente d’une opération dans la province à cause des délestages successifs imposés par la pandémie. Le taux de délestage des activités chirurgicales des hôpitaux du Grand Montréal est aujourd’hui estimé à plus de 31 %. Dans les régions de Lanaudière et des Laurentides, il est de 56 % et 53 %.

Une douzaine de médecins spécialistes ont témoigné à La Presse, fin janvier, leurs inquiétudes par rapport à l’opération de délestage en cours au Québec. Selon eux, la vie de leurs patients est menacée, et le sera encore davantage si les cas de COVID-19 augmentent en vue d’une troisième vague.

Sur les traces de ses parents

Tout comme ses parents, Rosine Chouinard Chauveau travaillait au petit et grand écran. Elle a aussi partagé la scène avec son père, dans les pièces La Leçon et L’Hôtel du libre-échange.

La famille communiquera les détails des funérailles ultérieurement.