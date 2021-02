Un peu plus de 2 % de la population a reçu le vaccin

À peine un peu plus de 2 % de la population de l’Ontario avait reçu une ou deux doses du vaccin contre la COVID-19, en date de jeudi, à 20 h 30.

Émilie Pelletier

Initiative de journalisme local

L’Ontario compte plus de 14 millions de personnes (14 864 428).

Le plus récent bilan de la santé publique de l’Ontario, publié vendredi matin, indique que jusqu’à présent, 217 715 personnes ont reçu leurs deux doses jugées nécessaires par les fabricants du vaccin pour être immunisées, et 83 405 Ontariens ont reçu leur première dose.

« Le gouvernement fédéral nous a assuré que les vaccins, dont nous avons désespérément besoin, sont en route », a déclaré le premier ministre ontarien Doug Ford en conférence de presse, vendredi après-midi.

Jeudi, 16 967 Ontariens ont roulé leur manche pour recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19, un record en province.

En tout, 518 834 doses du vaccin ont été administrées en Ontario.

La province a la capacité de vacciner près de 40 000 personnes par jour et tente actuellement de l’améliorer jusqu’à quatre fois plus grande, en attendant l’approvisionnement du gouvernement fédéral.

La santé publique a fait savoir, vendredi, qu’elle a l’intention de travailler avec les bureaux de santé publique pour « soutenir la sensibilisation » du nouveau groupe prioritaire, soit les Ontariens âgés de 80 ans et plus.

Ces derniers seront contactés au cours des deux prochaines semaines pour prendre leur rendez-vous de vaccination, qui devraient débuter à la mi-mars.

Nouveaux cas

Dans son bilan publié vendredi matin, la santé publique a rapporté 1150 nouvelles infections du coronavirus, dépistées la veille.

En tout, 290 771 cas de COVID-19 ont été répertoriés en province.

L’ordre de rester à la maison restera en vigueur pour les régions de Toronto, de Peel et de North Bay-Parry Sound jusqu’au 8 mars, a annoncé la province, vendredi.

La région de York sera de retour en zone rouge à compter du 22 février.

Selon sa dernière mise à jour, la santé publique avait répertorié 385 cas du variant du Royaume-Uni, neuf de l’Afrique du Sud et un du Brésil.

La COVID-19 a emporté 47 Ontariens jeudi, portant le total à 6820 décès causés par la maladie depuis le début de la pandémie.

Hospitalisations

Jeudi, 689 personnes étaient à l’hôpital pour soigner des symptômes du virus en Ontario, dont 269 patients aux soins intensifs avec des effets plus graves.

Parmi ces derniers, 190 avaient besoin d’un respirateur pour rester en vie.

Foyers de soins de longue durée

La province ne rapporte vendredi aucun décès en foyers de soins de longue durée qui seraient survenus la veille.

En tout, 3730 résidents et 11 employés de ces établissements sont décédés des suites de la COVID-19.

Les données liées au coronavirus présentées dans ce texte ont été tirées du plus récent bilan de la COVID-19, publié vendredi à 10 h 30, présenté par le Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), le système de saisie rapide sur le coronavirus (CORES) de la Direction de la santé publique de Toronto et la base de données d’Ottawa (BDO) sur la COVID-19 de Santé publique Ottawa et l’outil de gestion des contacts des cas de COVID-19 (CCMtool).