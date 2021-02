Dans le scénario, approuvé par le D r Horacio Arruda, on indique en toutes lettres que « d’autres régions pourraient devenir orange si la tendance se maintient (à confirmer plus tard) », est-il écrit sous un tableau où les régions sont classées par couleurs.

(Québec) Des régions pourraient basculer du rouge à l’orange « si la tendance se maintient » après la semaine de relâche. Des « ajustements » sont à considérer pour l’alternance école-maison des élèves du secondaire 3, 4 et 5 en zone orange. On jongle aussi avec l’idée de rouvrir « d’autres types d’installations intérieures » et d’autoriser la reprise des activités parascolaires par groupe classe après le 7 mars.

Fanny Lévesque

La Presse

Tommy Chouinard

La Presse

Voilà certaines des recommandations faites par la Santé publique dans un avis soumis au gouvernement Legault le 16 février dernier, jour où Québec a annoncé l’assouplissement des consignes sanitaires pour la semaine de relâche scolaire du 26 février au 8 mars.

Comme il s’était engagé à le faire, le gouvernement a rendu publics vendredi une série d’avis écrits produits par la Santé publique depuis le début de la pandémie.

Dans le dernier avis, celui du 16 février, on apprend que la Santé publique estime que des assouplissements additionnels pourraient être envisagés après le 7 mars. Dans le scénario, approuvé par le Dr Horacio Arruda, on indique en toutes lettres que « d’autres régions pourraient devenir orange si la tendance se maintient (à confirmer plus tard) », est-il écrit sous un tableau où les régions sont classées par couleurs.

Le document ne précise pas quelles régions seraient plus susceptibles de basculer du rouge à l’orange. Le premier ministre François Legault n’a par ailleurs pas caché mardi dernier que des régions pourraient basculer du rouge à l’orange le 8 mars, comme l’Outaouais qui passera à l’orange le 22 février.

En zone rouge, la Santé publique note, encore une fois « si la situation demeure favorable », que « d’autres types d’installations intérieures » pourraient rouvrir « dans un deuxième temps après la relâche scolaire ». Québec a pour l’heure permis la réouverture des arénas et des piscines pour des activités libres en bulle familiale dès le 26 février.

Toujours en zone rouge, on s’avance sur la possible reprise après le 7 mars des activités parascolaires dans les groupes classes au primaire et au secondaire.

D'autres assouplissements en orange

En bas de page de l’avis du 16 février, la Santé publique écrit que la pratique « des sports » organisés demeure interdite, mais que la question « sera réévaluée pour la période après le 7 mars » pour les zones orange ce qui laisse présager des assouplissements à court terme.

De plus, le document fait état que des « ajustements », toujours en zone orange, pourraient « être considérés après le 7 mars » au sujet de l’alternance école-maison des élèves de secondaires 3, 4 et 5, sans préciser lesquels.

À noter que les assouplissements annoncés lors du « petit déconfinement » du 8 février dernier avaient tous été recommandés par la Santé publique. Il n’y a cependant aucune recommandation visant directement la réouverture des gyms. Québec a autorisé leur réouverture dans les régions orange pour l’entraînement individuel ou avec entraîneur.

Un premier avis écrit

Le premier avis écrit de la pandémie date du 15 mars, selon ce que le ministère a rendu public. Les écoles sont alors déjà fermées, et c’est le début du confinement. La Santé publique recommande alors la fermeture des bars, des musées, des théâtres, des gyms, des bibliothèques et des piscines. Les restaurants peuvent rester ouverts en autant qu’ils respectent un maximum de 50 % de leur capacité. Les centres commerciaux peuvent rester ouverts. Le même jour, le gouvernement annonce ces mesures. Mais une semaine plus tard, il ira plus loin : il ferme les centres commerciaux, les restaurants et les salons de coiffure entre autres.

Le Dr Horacio Arruda avait déjà indiqué que des recommandations ont été faites oralement, et non par écrit. C’est ainsi que le second avis écrit date du 28 mars et concerne le contrôle des accès aux régions éloignées, peu touchées par la pandémie.

En avril, la Santé publique rejette deux scénarios proposés par le ministère de l’Éducation pour un retour à l’école, « considérant la difficulté [de les] opérationnaliser ». On n’en sait pas plus sur ces scénarios. Le Dr Arruda recommande le 12 avril de ramener les élèves du primaire sur les bancs d’école. La mesure entrera finalement en vigueur le 11 mai, à l’exception du Grand Montréal.

La question du couvre-visage

Le 27 juin, le Dr Arruda recommande de rendre obligatoire le port du couvre-visage dans les transports publics et les commerces de détail. Le gouvernement Legault a décidé de procéder par étapes. Le port du masque a d’abord été imposé dans les transports publics le 13 juillet. Il l’a fait quelques jours plus tard pour ce qui est des lieux fermés comme les commerces.

Qui plus est, la Santé publique propose alors de « recommander fortement le port du port du masque de procédure médical de qualité certifiée FDA (masque chirurgical ou masque de procédure) pour les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont un système immunitaire affaibli ou celles qui nécessitent des soins médicaux réguliers en raison d’une maladie chronique comme le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ou les maladies rénales ».

Il n’y a pas eu d’annonce en ce sens pour les 60 ans et plus. Québec indique seulement sur son site web que « lorsque cela est possible, les personnes souffrant d’une condition chronique, incluant les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires devraient privilégier l’utilisation du masque de procédure puisqu’il offre une meilleure protection contre le virus ».

Le gouvernement Legault a annoncé son code de couleurs le 9 septembre. Or l’avis écrit qui concerne cette mesure et qui a été rendu public vendredi est datée du 14 septembre. Son contenu avait fait l’objet de fuites.