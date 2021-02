Le bilan de la COVID-19 est resté stable jeudi au Québec, alors que la province a rapporté 900 nouvelles infections ainsi que six décès supplémentaires. Pendant ce temps, le nombre d’hospitalisations a continué de diminuer.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 279 887 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 260 245 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 10 264 citoyens ont perdu la vie des suites de complications liées au virus. Précisons que quatre décès ont toutefois été retirés du cumulatif, puisque l’enquête épidémiologique a révélé qu’ils n’étaient pas « attribuables » à la COVID-19.

Deux décès ont été rapportés en Montérégie et en Estrie. Les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de Laval et de Lanaudière déplorent pour leur part un mort. C’est dans la région de Montréal qu’on retranche toutefois deux décès. La métropole demeure néanmoins la plus touchée, avec 416 nouveaux cas enregistrés jeudi, suivie de la Montérégie (105), de Lanaudière (101) et de Laval (92).

La moyenne quotidienne des nouveaux cas de COVID-19 mesurée sur une semaine poursuit quant à elle sa descente, et atteint maintenant 863. Mercredi, ce chiffre était de 894. La moyenne des décès, aussi mesurée sur une semaine, continue également à fléchir, pour baisser à 16 par jour.

Vers une relance de la vaccination

On observe par ailleurs une baisse de 19 hospitalisations dans le réseau québécois. Actuellement, 747 patients sont toujours hospitalisés, dont 129 patients se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse d’un cas en 24 heures sur ce plan. Côté prélèvements, le Québec a réalisé mardi 29 363 tests de dépistage, un sommet depuis le 11 février dernier.

Seules 2234 doses de vaccin ont par ailleurs été administrées dans la journée de jeudi, pour un total de 302 118 jusqu’ici. Environ 3,56 % de la population a jusqu’ici reçu la première dose. Or, la campagne de vaccination devrait d’ailleurs reprendre de la vitesse au cours des prochains jours, Québec ayant reçu plus de 90 000 doses mardi. La province dispose d’une réserve de 99 567 doses actuellement. La vaccination avait été ralentie ces dernières semaines, en raison de retards dans les livraisons.

Plus de 300 000 Québécois ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19. Avec la [hausse] des doses que nous recevrons dans les prochaines semaines, le Québec va [augmenter] la cadence. En attendant, on doit continuer de respecter les mesures sanitaires. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur son compte Twitter

Quelque 1017 éclosions sont toujours considérées comme actives dans la province, soit une baisse marquée de 41 par rapport à la veille. Les milieux de travail représentent actuellement 34,3 % de ces foyers de contamination, alors que le réseau scolaire en touche 27,8 %. Au troisième rang, on trouve dorénavant les milieux de vie et de soins, avec 26,8 % des éclosions en cours, suivies par les garderies, avec 7,9 %.

Mercredi, le Québec avait rapporté 800 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès supplémentaires, ainsi qu’une baisse plus légère de cinq hospitalisations.