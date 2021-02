Le CHSLD Herron a demandé de reporter les audiences publiques concernant les décès survenus pendant la première vague dans son établissement, lundi au palais de justice de Montréal. La décision de la coroner sera rendue mardi matin.

Véronique Lauzon

La Presse

Avant même d’entendre le premier témoin aux audiences publiques concernant les décès survenus pendant la première vague de la pandémie au CHSLD Herron de Dorval, la procureure qui représente l’établissement de santé a demandé de reporter les audiences publiques, et ce, jusqu’à ce que le Directeur des poursuites criminelles et pénales décide s’il porte des accusations criminelles contre les propriétaires de ce CHSLD, soit Samantha Chowieri et Andrei Sabin Stanica.

La procureure Nadine Touma a également soumis une demande d’ordonnances de non-publication et de non-diffusion sur les audiences publiques qui concernent le CHSLD Herron.

La coroner Géhane Kamel, qui préside cette enquête au palais de justice de Montréal, a annoncé lundi après-midi qu’elle rendra sa décision mardi matin.

Rappelons que cette enquête publique se penchera sur la cinquantaine de décès survenus au CHSLD Herron, mais aussi les décès de six autres milieux d’hébergement. Le but ? Protéger les aînés et éviter d’autres décès dans leurs résidences.