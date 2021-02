Le bilan de la COVID-19 demeure stable au Québec, alors qu’on rapporte vendredi 984 nouvelles infections ainsi que 24 décès supplémentaires. Pendant ce temps, le nombre d’hospitalisations et d’admissions en soins intensifs continue de diminuer.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 274 831 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 254 001 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, on compte maintenant 10 173 décès survenus à la suite de complications liées au virus à travers la province. Le ministère rapporte qu’un décès a été retiré du bilan cumulatif, car l’enquête épidémiologique a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19, mais les statistiques évoquent plutôt deux décès en moins, à savoir un dans la Capitale-Nationale et un autre au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La moyenne des nouveaux cas par jour calculée sur une semaine, elle, atteint maintenant 1008.

Des 24 décès rapportés vendredi, 10 sont survenus dans la région de Montréal et neuf en Montérégie, qui demeurent les deux régions les plus touchées par la crise. Elles ont rapporté respectivement 432 et 137 nouveaux cas vendredi. Sur la couronne nord, Laval enregistre pour sa part 103 infections en plus.

La Mauricie–Centre-du-Québec ainsi que Chaudière-Appalaches déplorent également deux morts, alors qu’une personne est décédée à Laval, dans Lanaudière et en Outaouais. À l’échelle du Québec, on a rapporté en moyenne 29 décès par jour dans la dernière semaine.

Nouvelle baisse des hospitalisations

Quant à lui, le nombre d’hospitalisations subit une nouvelle baisse et chute de 25. On compte actuellement 849 patients hospitalisés pour le coronavirus au Québec, dont 137 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de six cas par rapport à la veille.

Cette semaine, nous avons 27 % de chirurgies reportées, comparativement à 34 % la semaine dernière. C’est grâce à la collaboration de tous les Québécois que nous pouvons reprendre graduellement les chirurgies. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur son compte Twitter

Côté prélèvements, le portrait demeure également stable par rapport à la moyenne sur sept jours. Mercredi, le Québec a en effet réalisé 33 587 tests de dépistage, un sommet depuis le 5 février dernier, pour un total de 6225 791 à ce chapitre.

Le rythme de la vaccination continue par ailleurs de progresser. Quelque 7927 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de jeudi, soit le chiffre le plus important dans les sept derniers jours. Jusqu’ici, 280 612 Québécois ont été inoculés, ce qui représente environ 3,3 % de la population. Précisons que la province compte actuellement 29 813 doses en réserve.

On compte actuellement 1106 éclosions actives à travers le Québec, ce qui représente une baisse de 17 foyers de transmission en 24 heures. Environ 31 % des éclosions proviennent toujours des milieux de travail dans la province, contre un peu plus de 30 % dans les milieux de soins et de vie et environ 25,3 % dans le réseau scolaire.

