Le Québec a rapporté mercredi une hausse de 989 nouveaux cas de COVID-19 et 34 décès. La baisse des hospitalisations se poursuit.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Les plus récentes données dans la province font état de 918 hospitalisations, soit 22 de moins que la veille. On compte désormais 148 patients aux soins intensifs, une augmentation de 3.

Le nombre de nouveaux cas est de 989, pour un total de 272 726 personnes infectées. La moyenne quotidienne des cas au cours de la dernière semaine s’élève à 1021.

Le Québec déplore 34 nouveaux décès, dont 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 3 et le 8 février et 10 avant le 3 février. Au cours de la dernière semaine, il y a eu en moyenne 22 décès par jour. Depuis le début de la pandémie, 10 112 personnes ont succombé à la COVID-19.

C’est dans les régions de Montréal et de la Montérégie où l’on déplore le plus de nouveaux décès, avec 11 chacune. Laval en recense trois de plus que la veille, alors que les régions de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches recensent chacune deux nouveaux décès. Les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides déplorent chacune un décès de plus que la veille.

Les autres régions n’ont pas rapporté de nouveaux décès.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rapporte 26 470 prélèvements réalisés le 8 février, pour un total de 6 153 063. La vaccination continue à progresser lentement. Le Québec soutient avoir administré 3174 doses. Jusqu’à maintenant 266 590 ont été reçues, soit environ 3,1 % de la population.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.