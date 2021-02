Dès le 11 février, tous les travailleurs de la santé oeuvrant en zones chaudes devront porter un « appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou de protection supérieure », annonce mardi matin la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Ariane Lacoursière

La Presse

Ce changement majeur « s’inscrit dans la foulée des nouvelles connaissances scientifiques et de l’évolution du contexte de la pandémie, notamment au regard du potentiel infectieux accru des nouveaux variants », écrit la CNESST dans un communiqué.

« Mieux vaut tard que jamais », réagit la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Depuis des mois, les syndicats qui représentent les travailleurs de la santé réclament une protection accrue pour leurs membres. Des recours judiciaires avaient été entamés par les syndicats. « Ça fera bientôt un an que la pandémie est en cours. Il est plus que temps que la CNESST intervienne pour s’assurer que le personnel de la santé soit bien protégé », affirme Jeff Begley, président de la FSSS-CSN. Ce dernier rappelle que plus de 30 000 travailleurs de la santé ont été infectés depuis le début de la pandémie, dont certains sont décédés.

Des directives qui évoluent

Jusqu’à maintenant, le port du masque N95 n’était réservé qu’aux travailleurs procédant à des interventions médicales générant des aérosols, comme des intubations.

Début janvier, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) reconnaissait que les aérosols jouent un rôle, quoique limité, dans la transmission de la COVID-19. Plusieurs autres organisations internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control des États-Unis (CDC), avaient fait de même dans les mois précédents.

Le 27 janvier, le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) de l’INSPQ avait revu ses recommandations en conséquence. Le CINQ recommandait maintenant le port de masque N95, mais uniquement dans les milieux aux prises avec des éclosions hors contrôle.

Mardi matin, la CNESST va plus loin et le recommande pour tout travailleur en zone chaude, qu’une éclosion hors de contrôle y soit constatée ou non.

Cette décision est rendue au lendemain de la diffusion par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) d’un avis recommandant le port du masque N95 pour les travailleurs en zone chaude.

Dans son avis, l’IRSST mentionnait que les travailleurs de la santé sont 10 fois plus à risque de contracter la maladie que la population en général. « Cette prévalence élevée révèle des lacunes dans les moyens actuellement en place pour maitriser l’exposition des travailleurs de la santé », selon l’IRSST. L’organisme rappelait que le masque de procédure, qui n’est pas un masque N95, « n’est pas un appareil de protection respiratoire (APR) et ne permet pas de protéger le travailleur des particules inhalables ».

L’IRSST a donc recommandé « le port d’un APR en zone à risque d’exposition » à la COVID-19. Mardi matin, la CNESST a emboîté le pas.

L’exigence de porter les N95 s’applique « notamment aux hôpitaux, aux cliniques médicales, aux groupes de médecine familiale, aux cliniques externes, aux milieux de réadaptation et aux milieux de soins de longue durée (CHSLD, RPA et autres ressources d’hébergement de ce type) », écrit la CNESST, qui ajoute que « les travailleuses et les travailleurs de ces milieux devront également effectuer des essais d’ajustement de l’appareil de protection respiratoire, au préalable. »

Dans le communiqué, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, dit être « satisfait de cette annonce » qui permettra aux travailleurs « d’effectuer des tâches avec le meilleur équipement possible en zone chaude dans les différents milieux ».

« Ce mystère-là doit être résolu », dit le PQ

Le Parti québécois estime que ce revirement est un « autre élément » qui motive la tenue d'une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault.

« Il y a énormément de questions qui se posent puis, c'est pour ça qu'il faut une enquête », a fait valoir Véronique Hivon, mardi. « Pourquoi ici [le virus] se propage autant alors qu'il y a des mesures fortes? C'est évident qu'on va vouloir avoir la réponse de la Santé publique si, maintenant, il y a une voix supplémentaire, qui est la CNESST, sur le port du N95 », a-t-elle ajouté.

Le chef Paul St-Pierre Plamondon affirme qu'une enquête indépendante est la « seule solution » pour faire la lumière sur le « processus décisionnel » du gouvernement « pour qu'on arrive à des conclusions scientifiques qui, deux mois plus tard, ne sont plus les mêmes ou des conclusions soi-disant scientifiques qui sont contraires à la science en Ontario, en Colombie-Britannique puis partout en Europe ». Il a notamment cité l'utilisation des tests rapides. « Ce mystère-là doit être résolu », a-t-il lancé.

« Ce n'est peut-être pas le moment maintenant [pour tenir une enquête indépendante], mais avec 10 000 morts, il doit y avoir un moment où des gens, sur une base indépendante, répondront aux questions à savoir comment on a pu se rendre là, comment on peut avoir des questions aussi fondamentales sans pouvoir obtenir des réponses », a-t-il dit.

Québec a confié à la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, le mandat d’examiner la performance du réseau de la santé, en particulier les soins aux aînés, lors de la première vague de la pandémie de COVID-19.