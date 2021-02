COVID-19

Variants : les experts retiennent leur souffle

Présence d’un variant plus contagieux qu’on peine encore à détecter rapidement, assouplissement imminent des mesures sanitaires, retard dans la campagne de vaccination : les prochaines semaines seront périlleuses – et cruciales –, selon des experts, tandis que le Québec rapportait samedi 1204 nouveaux cas et passait sous le cap des 1000 hospitalisations.