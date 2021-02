Au cœur de Covidtown

Depuis un an, ils travaillent à Covidtown. Le personnel de l’unité des soins intensifs COVID-19 de l’hôpital Charles-Le Moyne soigne depuis le début de la pandémie les patients les plus gravement atteints de toute la Montérégie. La Presse a pu passer une journée au front avec eux et leurs patients.