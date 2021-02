Au moment de faire son annonce, Justin Trudeau avait affirmé que les mesures entreraient en vigueur « le plus vite possible, en février ».

(Ottawa) Tout indique que les vacanciers qui se trouvent au Mexique et dans les Caraïbes seront de retour au pays avant même l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de quarantaine plus sévères qu’entend imposer le gouvernement Trudeau aux Canadiens qui reviennent d’un séjour à l’étranger.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Alors qu’Ottawa est encore en train de finaliser les derniers détails de ces mesures qui visent à dissuader les Canadiens d’effectuer des voyages non essentiels à l’étranger, les principaux transporteurs aériens affirment que les derniers vols pour ramener leurs clients en sol canadien auront lieu au plus tard le 14 février. Air Canada prévoit même avoir terminé cette opération le 8 février.

Or, il appert que les nouvelles mesures en question pourraient entrer en vigueur à compter du 14 février au plus tôt, selon des informations obtenues par La Presse. Le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et le ministère de la Santé sont à pied d’œuvre pour mettre en œuvre le bouquet de mesures annoncées par le premier ministre Justin Trudeau il y a une semaine.

Au moment de faire son annonce, M. Trudeau avait affirmé que les mesures entreraient en vigueur « le plus vite possible, en février ». L’annonce de la date d’entrée en vigueur pourrait d’ailleurs être faite vendredi.

Même si elles sont mises en œuvre après le retour des vacanciers, ces mesures auront quand même pour effet d’éliminer les voyages vers les destinations soleil durant la semaine de relâche scolaire au Québec et en Ontario.

Une mesure qui est toutefois déjà en vigueur depuis dimanche est la suspension les vols en partance du Canada vers les destinations soleil, précisément les Caraïbes et le Mexique. Cette suspension doit durer jusqu’au 30 avril. Et depuis jeudi, tous les vols internationaux sont redirigés vers quatre aéroports, soit Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

Les autres mesures qui se font attendre touchent le contrôle des voyageurs au retour. D’ici une semaine ou deux, les voyageurs qui rentrent au pays devront subir un second test obligatoire à l’aéroport quand ils arrivent. Ils devront rester en quarantaine à leurs frais – à un coût de plus de 2000 $ – dans un hôtel supervisé pour une durée de trois jours en attendant le résultat de leur test.

Si le test négatif, les voyageurs pourront terminer leur quarantaine à la maison. Les autorités exerceront une surveillance accrue pour s’assurer que la quarantaine à domicile soit respectée.

Les voyageurs dont le test est positif feront leur quarantaine dans un centre de la santé publique pour s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs d’un nouveau variant du virus. Le gouvernement fédéral se chargera de ces frais.

Ces mesures s’appliqueront aussi aux voyageurs qui arrivent par avion en provenance des États-Unis.

Chez Air Canada, on a indiqué jeudi que tout a été mis en œuvre pour ramener les clients le plus rapidement possible. « Dès l’annonce de la suspension temporaire des vols vendredi dernier, nous avons proactivement communiqué avec tous les clients touchés afin de les aviser des changements et des solutions qui s’offrent à eux. Depuis le 31 janvier, nous exploitons des vols commerciaux unidirectionnels à partir des villes touchées afin de ramener aux pays les clients qui se trouvent aux destinations dont les vols ont été suspendus. Pour le moment, les derniers vols de retour sont prévus le 8 février », a indiqué Pascale Déry, la directrice des relations avec les médias d’Air Canada pour Québec et l’Est du Canada.

Chez West Jet, le directeur des communications, Morgan Bell, a indiqué dans un courriel à La Presse que l’entreprise prévoit que des vols de rapatriement des clients se dérouleront jusqu’au 8 février. Toutefois, d’autres vols pourraient être ajoutés au besoin jusqu’au 14 février.

« WestJet a ajouté plusieurs vols en partance du Mexique et des Caraïbes à la suite de l’annonce de la suspension des vols vers ces régions à la demande du gouvernement du Canada », a-t-il ajouté.

Dans un courriel, Air Transat a fait savoir que le dernier vol pour ramener des vacanciers d’une destination soleil est prévu le 13 février.