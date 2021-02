COVID-19

Québec annonce « un petit déconfinement »

(Québec) Le premier ministre François Legault desserre un peu l’étau du confinement et autorise la réouverture des commerces non essentiels et des musées à travers le Québec. Les restaurants, les gyms et les cinémas ne pourront recevoir des clients que dans six régions plus éloignées. Le couvre-feu reste en vigueur pour au moins deux semaines encore.