Québec annonce « un petit déconfinement »

(Québec) Le gouvernement Legault amorce un déconfinement partiel de l’économie du Québec en autorisant la réouverture des commerces non essentiels à partir du 8 février. Québec annonce aussi le retour partiel des étudiants sur les bancs des cégeps et des universités. Le couvre-feu reste en vigueur partout dans la province. Six régions passent du rouge au orange et pourront profiter d’assouplissements supplémentaires, comme la réouverture des restaurants, des gyms et cinémas.