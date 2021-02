(Ottawa) Ottawa étudie ses options si l’Europe ne respectait pas sa promesse de permettre la poursuite des exportations au Canada de vaccins contre la COVID-19.

Mia Rabson

La Presse Canadienne

La ministre du Commerce international, Mary Ng, a déclaré lundi que plusieurs dirigeants européens avaient promis à Ottawa que les contrôles sur les exportations de vaccins, annoncés récemment, n’empêcheraient pas les livraisons prévues au Canada des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.

La Commission européenne a annoncé la nouvelle politique la semaine dernière, alors qu’AstraZeneca se disait incapable de remplir entièrement le contrat avec l’Europe pour son vaccin au cours des trois premiers mois de l’année. Pfizer-BioNTech et Moderna ont aussi annoncé qu’elles réduisaient certaines livraisons en Europe, à cause de retards de production.

Or, l’Europe a investi plus de 4 milliards CAD pour aider à développer des vaccins et les produire à grande échelle. Le plus important bloc commercial du monde s’est engagé à approvisionner aussi les autres pays, mais il veillera également à ce que l’Europe obtienne ce qui lui est dû.

Témoignant lundi devant le Comité permanent du commerce international des Communes, la ministre Ng a reconnu que les promesses faites au Canada par l’Europe sont verbales et non écrites —, mais tout de même tangibles, a-t-elle dit.

« Le Canada s’attend toujours à ce que le mécanisme de la Commission européenne n’affecte pas les expéditions de vaccins au Canada », a soutenu Mme Ng.

Cela étant dit, Ottawa se prépare à l’autre scénario. Steve Verheul, sous-ministre adjoint de la politique commerciale et des négociations au sein d’Affaires mondiales Canada, a déclaré au comité des Communes, lundi, que le premier objectif d’Ottawa était de veiller à ce que l’Europe respecte sa promesse. Mais si cela devait changer, le ministère procède à une analyse complète de ses options pour réagir — sans préciser lesquelles.

Toutes les doses canadiennes de vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna sont fabriquées et expédiées d’Europe. Ce sont actuellement les deux seuls vaccins approuvés par Santé Canada.