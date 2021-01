(Québec) Le premier ministre du Québec, François Legault, a de nouveau laissé présager samedi un éventuel assouplissement des restrictions sanitaires pour les commerces. Une annonce sera faite mardi en début de soirée à ce sujet, mais déjà, des garanties sont demandées au gouvernement.

Tommy Chouinard

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Un scénario à l’étude au gouvernement vise une réouverture de commerces non essentiels, comme La Presse l’écrivait vendredi. Dans un message publié sur Facebook samedi matin, François Legault aborde « les décisions difficiles à prendre » par son gouvernement, alors qu’« il faut trancher pour la suite à donner au confinement actuel », après le 8 février.

« J’aimerais pouvoir assouplir certaines règles. J’aimerais, si la situation le permet, pouvoir redonner un peu d’oxygène à nos commerçants », écrit-il.

Ça peut encore changer pour toutes sortes de raisons, mais pour l’instant, on planifie annoncer notre décision mardi prochain, à 17 h. Ça va laisser à tout le monde le temps de s’ajuster d’ici le 8 février. François Legault, premier ministre du Québec

Jeudi, il disait que « la majeure partie des mesures vont rester en place », y compris le couvre-feu. Le gouvernement veut revenir à son code de couleurs, dont les mesures seraient redéfinies pour chaque palier d’alerte. « En fin de semaine, je dois encore peser le pour et le contre avant de trancher, dit-il sur Facebook. Comme premier ministre, je consulte beaucoup de monde avant de prendre des décisions ». Ces discussions sont toujours en cours avec notamment le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le premier ministre s’adresse directement à la population dans son message, manifestement soucieux de l’accueil qui sera réservé à son annonce. « Une fois que j’ai toutes les informations et l’avis de tout le monde, c’est à moi de prendre les décisions. Et c’est là que je pense le plus à vous. Je pense à ce qui me semble le mieux pour la population québécoise. Ce qui me guide dans le contexte actuel, c’est la prudence. »

M. Legault reconnaît par ailleurs que plusieurs questions restent en suspens actuellement. « Combien de vaccins recevrons-nous au cours des prochaines semaines, des prochains mois ? Est-ce que les variants du virus vont s’installer au Québec et provoquer une autre vague ? Combien de temps encore les Québécois vont être capables d’endurer les restrictions sanitaires ? C’est ça que je suis en train de faire », ajoute-t-il.

Des commerçants sur leurs gardes

Appelé à réagir, le directeur de la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, Glenn Castanheira, dit espérer que ces assouplissements seront réalisés de manière « égalitaire ». « Le premier ministre a mentionné qu’il y aurait des mesures par région. Si on y va par zone, qu’on s’assure que l’aide soit proportionnelle. Si la métropole ne peut bénéficier des assouplissements, on s’attend à ce que l’aide offerte soit soutenue en conséquence », avance-t-il.

Toute mesure sera la bienvenue. Au final, on est tous d’accord pour dire que la meilleure façon de relancer nos commerces, ça va être de faire baisser le nombre d’infections pour mettre fin à la pandémie. Glenn Castanheira, directeur de la SDC du centre-ville de Montréal

Le président de l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM), Billy Walsh, abonde relativement dans le même sens. « Si on permet la réouverture des commerces non essentiels, on sera ravis, mais seulement dans la mesure où on ne compromet pas les efforts de réduction de la courbe. On veut arriver au printemps en ayant le moins de transmission possible », rappelle-t-il, en se disant conscient que les nouveaux variants compliquent la tâche des autorités actuellement.

Son groupe demande néanmoins certaines garanties à Québec, en cas de non-réouverture des commerces à Montréal. « On voudrait moins pouvoir accueillir notre clientèle sur rendez-vous, avec une capacité réduite », lâche M. Walsh, précisant qu’un « plan de réouverture » plus concret serait aussi le bienvenu. « Avoir un seuil à partir duquel on sait qu’on pourra rouvrir nous aiderait à prévoir, et à se fixer des objectifs collectivement », raisonne-t-il.

« Il faudra aussi penser à la question de la semaine de relâche. Si les commerces rouvrent dans certains secteurs, c’est certain que ça pourrait avoir un impact considérable sur la transmission du virus, lequel pourrait amener une autre fermeture prolongée. Ça nous préoccupe », conclut Billy Walsh.