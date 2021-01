Le Parlement maintient sa pratique de tenir une session hybride avec le moins de députés possible présents en Chambre durant la pandémie alors que les autres députés participent aux débats à distance.

Le gouvernement Trudeau n’a pu obtenir le consentement unanime à la Chambre des communes pour adopter à toute vapeur le projet de loi qui aurait permis de colmater la brèche permettant aux voyageurs qui ont choisi de prendre des vacances au soleil durant le temps des Fêtes de réclamer la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique durant leur quarantaine obligatoire de 14 jours.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Le leader du gouvernement en Chambre, le ministre Pablo Rodriguez, avait exprimé l’espoir que les partis de l’opposition acceptent d’adopter en quelques minutes des changements à la loi pour corriger cette brèche qui a soulevé l’indignation de nombreux Canadiens qui respectent les directives du gouvernement fédéral de ne pas effectuer de voyages non essentiels durant la pandémie.

Mais le gouvernement Trudeau s’est buté à un refus de certains députés, en cette première journée de travaux parlementaires depuis la mi-décembre. Il n’a pas été possible de savoir qui exactement s’est opposé à la démarche du gouvernement. Le Parlement maintient sa pratique de tenir une session hybride avec le moins de députés possible présents en Chambre durant la pandémie alors que les autres députés participent aux débats à distance.

« Incroyable ! Les oppositions bloquent notre projet de loi qui interdit les 1000 $ aux gens qui doivent s’isoler après un voyage non essentiel. Ils l’avaient pourtant réclamé. C’est injuste pour tous ceux qui font des sacrifices », a tonné le ministre Pablo Rodriguez sur son compte Twitter, quelques minutes après que la démarche du gouvernement eut échoué.

Le gouvernement Trudeau pourra revenir à la charge mardi ou au cours des prochains jours. Le Parti conservateur et le Bloc québécois, qui ont dénoncé cette brèche, avaient pourtant réclamé des mesures correctives dans les plus brefs délais. Mais selon la Presse Canadienne, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique souhaitent y apporter des amendements. Le Parti conservateur veut pour sa part prendre le temps d'étudier ce nouveau projet de loi en comité.

Au début janvier, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, avait promis de déposer, dès la reprise des travaux parlementaires, des mesures législatives afin de colmater cette brèche. Les mesures législatives seront rétroactives au 3 janvier.

Depuis cette annonce, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a modifié lundi le processus de demande de cette prestation pour contrer les abus. En effet, les personnes qui soumettent une demande pour la période débutant le 3 janvier ou à une date ultérieure doivent préciser si elles étaient en isolement ou en quarantaine en raison d’un voyage à l’étranger.

En outre, l’ARC retarde le traitement de ces demandes jusqu’à ce que les mesures législatives que compte adopter le gouvernement Trudeau entrent en vigueur.

« La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique a été créée pour offrir aux travailleurs la possibilité de prendre un congé de maladie payé. Nous l’avons créée pour que les travailleurs n’aient pas à choisir entre se rendre au travail alors qu’ils sont touchés par la COVID-19 et nourrir leur famille. La prestation ne visait pas à encourager les Canadiens à désobéir aux lignes directrices de la Santé publique et à celles liées aux voyages à l’étranger », avait affirmé la ministre Qualtrough au début du mois.