Avec un bilan à la baisse depuis dix jours au Québec, le premier ministre affirme que la province « est sur la bonne voie » dans sa lutte contre la COVID-19. François Legault y voit là un signe que le couvre-feu fonctionne. Mais, il ne faut pas s'attendre à une levée complète du confinement au cours des prochaines semaines, prévient-il.

Fanny Lévesque

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On s'en va dans la bonne direction », a affirmé M. Legault jeudi, en conférence de presse. « Le couvre-feu donne des résultats. Pourquoi ? Parce que les gens ne sortent pas après 20 h, les contacts sont à la baisse », a-t-il ajouté devant les journalistes. Par ailleurs, il a confirmé que l'administration de la première dose du vaccin contre le COVID-19 est terminée dans les CHSLD de la province. Une bonne nouvelle, a-t-il précisé.

Reste que le nombre d'hospitalisations est toujours « beaucoup trop élevé » dans les hôpitaux du Québec. Avant de penser à alléger le confinement, il faudra absolument que ce nombre diminue, a prévenu M. Legault. « On ne peut pas penser qu'on va tout rouvrir dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté. Il a affirmé qu'il « ne peut rien exclure » à ce stade-ci, surtout pour Montréal et Laval.

Les autorités québécoises ont rapporté jeudi 65 décès supplémentaires et 1624 nouveaux cas de COVID-19. Pendant ce temps, les hospitalisations ont continué leur diminution, alors qu'on anticipe pour la première fois en trois mois une baisse d'admissions dans le réseau de la santé partout au Québec, même à Montréal.

Ces nouvelles données portent à 248 860 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 221 327 personnes sont maintenant considérées « rétablies », a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Avec les 65 nouveaux décès rapportés, la moyenne quotidienne des décès calculée sur une semaine atteint dorénavant 56 morts au Québec. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens, elle, est de 1719 par jour actuellement. Notons qu’un décès a été retiré du bilan total jeudi parce que l’enquête a démontré qu’il n’était pas « attribuable à la COVID-19 ».

De nouveau, c’est la région de Montréal qui affiche le taux de mortalité le plus élevé, avec 20 décès enregistrés à elle seule, suivie par la Capitale-Nationale et la Montérégie, qui déplorent chacune neuf décès supplémentaires. La Mauricie-Centre-du-Québec recense pour sa part sept morts, alors que l’Estrie en compte cinq. Quatre personnes ont aussi perdu la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans les Laurentides, alors que dans Lanaudière, on ajoute trois décès au bilan. Enfin, les régions de Chaudière-Appalaches et de Laval enregistrent deux morts supplémentaires.

Québec a recensé jeudi 14 hospitalisations en moins, soit 135 entrées et 149 sorties. De ce nombre, 216 patients se trouvent toutefois toujours aux soins intensifs, un chiffre stable par rapport à la veille. Mercredi, 11 950 doses de vaccin ont été données au Québec, pour un total de 186 210 jusqu'ici. Dans les sept derniers jours, 70 506 personnes ont été vaccinées, ce qui équivaut à une moyenne de 10 072 personnes au quotidien.

Après avoir connu des baisses dans les derniers jours, le nombre de prélèvements est reparti à la hausse. Mardi, le Québec a effectué 32 845 tests de dépistage. Le même jour, François Legault a toutefois révélé que les quartiers de Saint-Léonard–Saint-Michel, d’Ahuntsic–Montréal-Nord, du Nord-de-l’Île–Saint-Laurent et de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est comptent plus de 450 cas actifs pour 100 000 habitants. C’est le plus fort ratio de la province.

Une première en trois mois

Dans de nouvelles projections parues jeudi, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) a indiqué qu'il anticipait « pour la première fois depuis trois mois » une diminution du nombre de patients COVID-19 hospitalisés partout au Québec.

Il faut demeurer prudents avec ces données, car une [hausse] des cas pourrait modifier ces projections. Christian Dubé, ministre de la Santé

Le nombre d'hospitalisations anticipées a diminué de 23 % par rapport à la semaine précédente (636 versus 823). Cela s'explique par le fait que les nouveaux cas confirmés entre le 11 et le 17 janvier sont en forte baisse (12 638 versus 17 296, soit -27 %), et ce dans toutes les régions et les groupes d'âge.

Ces prévisions à la baisse incluent aussi le Grand Montréal, où le risque de dépassement des capacités hospitalières est maintenant « peu probable », note l'organisme. « Toutefois, considérant que 80% des lits réguliers et 70 % des lits de soins intensifs désignés sont déjà occupés par des patients COVID-19, des débordements ne peuvent être exclus dans certains hôpitaux », précise-t-il.

Ailleurs au Québec, le dépassement des capacités est carrément « improbable », note l'INESSS, qui souligne qu'en moyenne, 60 % des lits réguliers et 30 % des lits en soins intensifs sont occupés. Rappelons que ces projections reposent sur des données collectées en date du 17 janvier. Elles prennent donc en compte le couvre-feu. Cela dit, les effets liés à la rentrée scolaire et la vaccination ne sont pas pris en compte.

