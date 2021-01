Voyages non essentiels à l’étranger

Legault veut une interdiction, Trudeau penche pour la dissuasion

Inquiet devant les nouveaux variants du coronavirus qui se répandent et par le fait que de plus en plus de personnes reviennent au pays avec la COVID-19, le premier ministre François Legault presse le gouvernement fédéral d’interdire les voyages non essentiels à l’étranger. Du côté d’Ottawa, on envisage plutôt d’adopter des mesures dissuasives, comme imposer une quarantaine à l’hôtel aux frais des voyageurs, a appris La Presse.