Interdiction des voyages à l’étranger

« Ce n’est plus le temps d’allumer des lampions »

Inquiet par les nouveaux variants du coronavirus qui se répandent et par le fait que de plus en plus de citoyens reviennent au pays avec le virus, le premier ministre François Legault presse le gouvernement fédéral d’interdire les voyages non essentiels à l’étranger.