Protocole de triage aux soins intensifs

Une question de vie ou de mort

Le fardeau est immense sur leurs épaules. Au Québec, ce sont eux qui décideront qui a accès — ou non — aux soins intensifs en cas du déclenchement du Protocole de priorisation des patients. Ils redoutent plus que tout d’en arriver là. Et parmi ceux qui ont élaboré le plan se trouvent des patients qui, d’emblée, seraient exclus s’il se concrétisait. La Presse leur donne la parole.