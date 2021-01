Le Québec rapporte 1744 cas et 50 décès supplémentaires

On rapporte dimanche 1744 nouveaux cas de COVID-19, alors qu’une cinquantaine de décès supplémentaires viennent alourdir le bilan. On note une baisse des hospitalisations, avec 14 patients de moins selon les plus récentes données.

Mayssa Ferah

La Presse

Notons qu’un délai de transmission des données de laboratoires a engendré un retard dans la déclaration des cas de COVID-19 aux directions de santé publique, selon le ministère de la Santé. On rapporte donc une baisse du nombre de nouveaux cas déclarés. « La situation sera rétablie dans la journée et les données seront ajustées lors de la prochaine mise à jour », ajoute-t-on.

Des 50 nouveaux décès rapportés, huit sont survenus dans les dernières 24 heures. On ajoute que 26 sont survenus entre le 10 et le 15 janvier, 7 avant le 10 janvier, et neuf à une date inconnue.

Au total, 9055 Québécois sont morts de la COVID-19 depuis le début de cette pandémie. La province a franchi samedi le cap des 9000 décès liés au virus.

On recense 1744 nouveaux cas dimanche, pour un cumul de 242 714 personnes contaminées au Québec jusqu’à présent. Parmi celles-ci, 213 008 sont rétablies.

Le nombre d’hospitalisations a chuté de 14 par rapport à samedi. Au total, 1460 Québécois demeurent à l’hôpital après avoir contracté la COVID-19. Parmi ces patients, 215 sont aux soins intensifs, soit 12 de moins que la veille.

Les prélèvements réalisés le 15 janvier s’élèvent à 37 087.

