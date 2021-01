Alors que le nombre d’hospitalisations a diminué pour la première fois en cinq jours au Québec, les autorités ont rapporté vendredi 1918 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 60 décès supplémentaires à l’échelle de la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 238 745 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 207 934 sont maintenant considérées comme « rétablies », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

On dénombre au total 62 nouveaux décès, mais le total atteint 8938 morts en raison du retrait de deux décès « pour lesquels l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19 », indique le ministère.

À nouveau, c’est la région de Montréal qui est la plus touchée par ces décès, avec 26 morts supplémentaires, suivie de la Capitale-Nationale et de la Montérégie, qui en recensent chacune huit. La Mauricie – Centre-du-Québec déplore pour sa part six décès, alors que l’Estrie en compte trois.

Enfin, les régions de Laval, de Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean comptent chacune deux morts en plus. Le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et les Laurentides enregistrent pour leur part un décès.

Baisse marquée des hospitalisations

Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations a diminué de 27 par rapport à la veille – soit 146 entrées et 173 sorties – pour repasser sous la barre des 1500. Actuellement, 1496 patients demeurent hospitalisés au Québec, dont 231 se trouvent aux soins intensifs, soit une hausse d’un cas en 24 heures.

« Il est encore trop tôt pour voir les effets du resserrement des mesures mis en place samedi dernier. On doit donc tous continuer nos efforts et continuer de respecter les mesures sanitaires si on veut améliorer la situation », a réagi le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Le nombre de prélèvements, lui, demeure stable. Mercredi, le Québec a en effet réalisé 39 981 tests de dépistage. Québec a administré 11 369 doses de vaccins jeudi, portant le total à 127 073 depuis le début de la campagne. Ainsi, 1,44 % de la population québécoise a reçu au moins une dose.

Alors que la province vaccine en moyenne 9500 personnes par jour, un ralentissement de la cadence est toutefois attendu dans les trois à quatre prochaines semaines. Le principal fabricant, Pfizer, a annoncé vendredi un ralentissement temporaire de sa production, ce qui affectera les livraisons de doses au Canada.

Hier, le Québec avait rapporté 63 décès supplémentaires et 2132 nouveaux cas de COVID-19 ainsi qu’une hausse de sept hospitalisations. En point de presse jeudi, le ministre Christian Dubé a indiqué que le délai entre l’administration de la première et de la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 sera de 42 à 90 jours au Québec. Les autorités québécoises ont ainsi choisi d’aller au-delà de la période de six semaines, recommandée par le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), dans l’objectif de vacciner un maximum de Québécois rapidement.

Éclosion au parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a pour sa part confirmé vendredi qu’elle faisait face à sa première éclosion de COVID-19, « après dix mois de pandémie ». « Heureusement, la source a été identifiée et la situation est sous contrôle. Nous avons huit cas confirmés et, malgré quelques symptômes, les personnes affectées se portent bien », a assuré un porte-parole, François Cartier.

Ce dernier affirme que l’organisation demeure en communication constante avec la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP), « qui nous a avisés que nos procédures et notre gestion de cette éclosion étaient amplement appropriées ».

Si la SJPD poursuit tout de même son offre d’activités hivernales, incluant le patin, le ski de fond, la glissade libre, le Fatbike et la randonnée, des mesures de prévention ont été mises en place. « Nous avons fermé pour l’instant certains postes de service à la clientèle. Nous avons également modifié l’horaire de travail de certains employés terrain afin d’éviter les croisements et les contacts étroits entre employés », a précisé M. Cartier.

– Avec Pierre-André Normandin

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.