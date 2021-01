Montréal est redevenue « l’épicentre de la pandémie » de COVID-19, a affirmé mercredi la mairesse Valérie Plante, qui appelle à l’aide en se disant très inquiète pour les prochaines semaines.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

La pause des Fêtes — qui devait faire ralentir le virus — a plutôt accéléré sa propagation dans la population et a rempli les hôpitaux à un niveau dangereux.

« J’ai envie de dire : il y a un feu à Montréal, envoyez les pompiers », a dit la mairesse en conférence de presse. « Je suis très préoccupée. […] Les besoins sont immenses et j’espère que les ressources vont suivre. »

À ses côtés, la directrice régionale de la santé publique Mylène Drouin et la porte-parole du réseau hospitalier montréalais Sonia Bélanger ont tracé un portrait sombre de la situation actuellement. La COVID-19 progresse à un niveau jamais vu à Montréal, plus rapidement encore qu’au printemps dernier.

Malgré la clarté des règles édictées par le gouvernement du Québec, les Montréalais ont probablement commis des « petites transgressions » pendant la période des Fêtes, a analysé la Dre Drouin. « Les contacts domiciliaires, les contacts avec les amis proches », même chez les individus plus âgés, ont contribué à mettre de l’huile sur le feu.

Mercredi, le Québec rapportait 2071 nouveaux cas et 33 décès supplémentaires. Conséquence de la hausse des cas début janvier, le nombre de patients hospitalisés aux soins intensifs — 229 — n’a jamais été aussi élevé.

À Montréal, la Dre Drouin a affirmé que les quartiers les plus affectés restent ceux qui étaient sous les projecteurs lors de la première vague : Parc-Extension, Saint-Léonard, Saint-Michel et Cartierville, entre autres.

Le réseau se prépare à déborder

Dans le réseau de la santé montréalais, les éclosions se multiplient. Une centaine de milieux de vie destinés aux aînés sont aux prises avec la COVID-19, en plus de plusieurs hôpitaux. Mardi, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l’Hôpital Santa Cabrini ont demandé au public d’éviter leur urgence parce que des éclosions y sévissaient.

« La situation s’est détériorée depuis la période des Fêtes dans les CHSLD », a indiqué Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal, au nom de l’ensemble de ses collègues.

« À partir du 4 janvier, il y a eu vraiment une augmentation d’hospitalisations dans les hôpitaux », a-t-elle ajouté. « La majorité des établissements à Montréal sont passés en niveau rouge. »

Quelque 350 lits destinés aux patients contaminés doivent être ajoutés aux 1000 lits déjà existants, afin de palier à tout débordement. Mme Bélanger a précisé que de ce nombre, 43 lits seraient destinés aux soins intensifs et seraient aménagés au CHUM, au CUSM, au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et, dans une moindre mesure, à l’Hôpital général juif. Les autres pourront accueillir des patients en rétablissement ou qui doivent être gardés à l’hôpital parce qu’ils risquent d’être contagieux.

Sur le plan de la disponibilité des médecins, Sonia Bélanger ne prévoit pas de problèmes. Il en est autrement pour la disponibilité des infirmières.

Les autorités de la santé forment à l’heure actuelle des infirmières qui travaillent dans d’autres unités de soins pour les transférer aux soins intensifs, au besoin. Elles cherchent aussi à en recruter dans les CLSC, les GMF et ailleurs en première ligne pour les rediriger vers les soins intensifs, a précisé Mme Bélanger. Elle espère aussi obtenir du soutien de régions moins affectées par la pandémie.

La PDG a ajouté que le personnel de la santé commençait à se préparer à appliquer le guide de priorisation mis en place par le gouvernement du Québec afin de faire les choix difficiles qui seront nécessaires qui le système hospitalier devenait complètement submergé par les cas.

Un vaccin pas si populaire

Lueur d’espoir au bout du tunnel : des centaines de doses de vaccins sont injectées chaque jour à Montréal. Selon Sonia Bélanger, tous les résidants et le personnel de CHSLD qui le souhaitent auront été piqués quelque part la semaine prochaine. Quelque 8000 résidants de ces établissements et 12 000 employés ont été inoculés jusqu’à maintenant,

Elle a toutefois précisé que ce ne sont pas tous les employés de ces établissements qui veulent recevoir le vaccin. « La majorité des résidants ont accepté de se faire vacciner. Pour ce qui est des employés, dépendamment des CHSLD, ça peut varier entre 40 % à 65-70 % d’adhésion », a-t-elle dit. Mme Bélanger a ajouté que les campagnes annuelles de vaccination contre la grippe n’attirent que 40 % des travailleurs du réseau de la santé.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal, Sonia Bélanger.

En attendant que le grand public soit vacciné, les Montréalais doivent suivre les règles et surtout éviter de sortir dès qu’ils perçoivent des symptômes pouvant être associés à la COVID-19.

« Les gens ont tendance à aller travailler », a déploré la Dre Mylène Drouin. Selon les analyses de ses équipes, le délai moyen actuel entre les premiers symptômes et le dépistage s’élève à 2,7 jours, une période beaucoup trop longue.

« Il n’y a pas d’autres virus en circulation dans la communauté en ce moment », a-t-elle dit pour convaincre les gens avec un mal de gorge ou des difficultés respiratoires à ne pas hésiter à se faire tester. Les cliniques de dépistage sont loin d’être submergées, a-t-elle dit.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

– Avec La Presse Canadienne