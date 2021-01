Étude chinoise sur la COVID-19

Des séquelles pour près des deux tiers des patients hospitalisés

Près des deux tiers des patients hospitalisés à cause de la COVID-19 ressentaient toujours une fatigue anormale ou une faiblesse musculaire six mois après s’être rétablis, selon une nouvelle étude chinoise publiée vendredi dans la revue The Lancet. Encore plus inquiétant, des problèmes aux reins ont été détectés même chez les patients qui n’en avaient pas eu lors de leur hospitalisation.