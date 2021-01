Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a bondi lundi, tandis que les nouveaux cas sont toutefois nettement en baisse. La province déplore 51 décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de 56, pour s’établir à 1436. Du nombre, 211 se trouvent aux soins intensifs, soit 8 de plus que la veille. Cette subite hausse vient complètement effacer les baisses rapportées cette fin de semaine.

Les nouveaux cas rapportés lundi s'élèvent à 1869, pour un total de 230 690. C’est nettement en deçà de la moyenne de 2600 cas observée depuis une semaine.

Reste à voir si cette baisse se maintiendra. Soulignons que cette baisse survient quelques jours après des records de cas, dans la foulée du Nouvel An. Une brève diminution des cas avait aussi été observée après des hausses substantielles dans la foulée de Noël.

Les 51 décès rapportés lundi portent le total à 8 737 morts depuis le début de la pandémie. À noter, la moyenne quotidienne des décès calculée sur sept jours s’établit à 51.

C’est en Montérégie où l’on rapporte le plus de décès lundi, soit 11. Dans la Capitale-Nationale, on déplore la mort de dix personnes tandis qu’on en compte sept en Estrie. Montréal et Lanaudière recensent six décès chacune, et Laval et les Laurentides, trois. Deux décès s’ajoutent au bilan de Chaudière-Appalaches. Enfin, trois régions rapportent un décès, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Mauricie-Centre-du-Québec.

Enfin, 8400 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 92 452.

Plus de détails à venir.

