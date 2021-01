20 h. Le Québec entame la toute première soirée du couvre-feu décrété par le gouvernement Legault. Dans la métropole montréalaise, qui était déjà beaucoup moins agitée qu’à la normale, les rues sont soudainement plus calmes. Comme prévu, les policiers, gyrophares allumés, sont bien présents de leur côté.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Près de la station du Mont-Royal, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer « l’injustice » qu’est l’imposition d’un couvre-feu, qui brime selon eux leurs libertés individuelles. Ils ont ensuite pris la route, brandissant drapeaux du Québec, suivis par des dizaines de voitures de police. D’autres rassemblements similaires se sont tenus dans plusieurs villes à travers la province.

Aux alentours de 20 h, après qu’une alerte eût été déclenchée sur les téléphones des Québécois encabanés, des dizaines de patrouilleurs montréalais ont fait fonctionner leurs gyrophares devant plusieurs hôpitaux montréalais, dont Notre-Dame, Maisonneuve-Rosemont et le CHUM, pour ne nommer que ceux-là. « Le but, c’est d’envoyer un message de solidarité au personnel du réseau de la santé qui travaille fort. Par la suite, on se disperse pour avertir les gens de l’activation du couvre-feu », explique un porte-parole du corps policier, Jean-Pierre Brabant.

Comme plusieurs autres, le SPVM assurera une surveillance accrue lors de la soirée. « Nous allons être présents et visibles. Des véhicules auto-patrouilles vont circuler à basse vitesse avec les gyrophares allumés dans les rues résidentielles », a indiqué de son côté le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), sur Twitter.

Le décret ministériel lançant officiellement le couvre-feu, lui, a été mis en ligne en soirée, vendredi. « Ce décret modifie les dispositions des décrets précédents (il y en a eu plusieurs depuis mars 2020) en modifiant plusieurs éléments afin que ceux-ci correspondent aux conditions édictées par le couvre-feu », précise un porte-parole du ministère de la Santé, Robert Maranda.

« Du jamais-vu »

Spécialiste en communication et en gestion de crise à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le professeur Bernard Motulsky affirme que le couvre-feu risque de générer son lot d’interrogations dans la population.

C’est du jamais-vu, n’importe quelle génération n’a jamais vraiment vécu ça, donc c’est sûr que ça cause beaucoup de stress, de questions. On se demande tous jusqu’où ça ira et comment ça se passera réellement. Bernard Motulsky, expert en gestion de crise et en communication

À ses yeux, les 3127 nouvelles infections déclarées samedi risquent de marquer les esprits au sein de la population. « Je pense que ça va aider à faire passer le message. Ça reste que le couvre-feu est simple à comprendre, qu’il n’y a pas d’ambiguïtés possibles. Le contexte, lui, est plus inconnu pour tout le monde », raisonne l’expert.

« On ne sait pas vraiment, tous et toutes, à quelles contraintes on s’expose dans notre quotidien. Ça va dépendre des gens et de leurs réalités », précise-t-il. Heureusement, le confinement qui dure depuis déjà plusieurs semaines devrait aider à faire passer la pilule. « Les bars, les salles de spectacle, la vie sociale, c’est déjà terminé. Il n’y a plus beaucoup de choses qu’on peut faire de toute façon », dit-il.

Rappel et exceptions

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a indiqué sur Twitter que les policiers seront « très visibles ce weekend ».

À moins d’exercer un travail essentiel ou d’être sur la liste d’exemptions prévues par le gouvernement, toute personne qui circulera sur la voie publique durant le couvre-feu s’expose à une amende variant entre 1000 $ et 6000 $.

Cette liste d’exemptions est disponible sur le site www.quebec.ca.

Les Québécois ont donc la responsabilité de démontrer aux policiers qu’ils ont une bonne raison d’être à l’extérieur de leur résidence durant le couvre-feu s’ils se font interroger.

La ministre Guilbault suggérait jeudi aux travailleurs essentiels d’être munis d’une lettre de leur employeur afin de faciliter le travail des policiers.

D’ailleurs, un formulaire d’attestation de déplacements durant le couvre-feu est disponible sur le site du gouvernement pour simplifier la tâche des employeurs.

S’adapter au couvre-feu

Certains services aux citoyens ont été modifiés afin de respecter la nouvelle mesure sanitaire.

C’est notamment le cas à la Société des traversiers du Québec (STQ), où l’on a dû modifier l’horaire de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

La traverse de Matane offre un seul aller-retour par jour entre les deux rives. L’horaire est disponible sur le site web de la STQ.

La Société des alcools du Québec (SAQ) a ajusté aussi les heures d’ouverture de ses succursales Express afin de respecter le couvre-feu. Elles ferment désormais leurs portes à 19 h 30 plutôt qu’à 20 h.

Quant aux commerces essentiels, comme les épiceries, ils doivent fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30 afin de permettre à leurs employés de retourner à leur domicile avant 20 h.

Les pharmacies et les dépanneurs avec stations-service peuvent toutefois poursuivre leurs activités en soirée.

Les restaurants peuvent aussi livrer des repas après 19 h 30.

– avec La Presse Canadienne