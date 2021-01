Un nouveau variant du virus responsable de la COVID-19 qui a fait surface pour la première fois en Afrique du Sud a été découvert en Alberta.

La Presse Canadienne

La médecin hygiéniste en chef de la province a fait cette annonce dans un message sur Twitter.

La Dr Denna Hinshaw a indiqué que la personne aurait contracté la maladie lors d’un voyage et qu’elle se trouve présentement en quarantaine.

Elle a affirmé qu’il n’y a aucun indice d’une propagation du nouveau variant dans la communauté.

L’affaire pourrait être une première au Canada.

Des responsables fédéraux avaient indiqué plus tôt vendredi que le nouveau variant n’avait pas encore été détecté au pays.

Une porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada a affirmé vendredi qu’elle ne pouvait pas commenter dans l’immédiat le cas en Alberta, puisque les experts de l’agence n’étaient pas disponibles.

Le variant ayant été observé en Afrique du Sud est plus contagieux que le principal virus causant la COVID-19, et il est rapidement devenu dominant dans les zones côtières de ce pays.

Des experts au Royaume-Uni ont déclaré qu’ils craignaient que les vaccins ne soient pas efficaces contre ce nouveau variant.

Quatorze cas d’un autre variant également plus contagieux ayant d’abord été observé au Royaume-Uni ont déjà été détectés au Canada. Six d’entre eux ont été recensés en Ontario, quatre en Alberta, trois en Colombie-Britannique et un au Québec.