(Ottawa) L’obligation pour tout voyageur de présenter un résultat de test négatif de COVID-19 avant de rentrer au Canada par avion entrera en vigueur jeudi, en dépit des doléances exprimées par l’industrie aérienne. Des exemptions ont toutefois été incluses dans l’arrêté d’urgence.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé mercredi en conférence de presse que les voyageurs qui arrivent d’Haïti et de Saint-Pierre-et-Miquelon auront jusqu’au 21 janvier prochain pour se conformer aux nouvelles règles édictées.

Ceux qui veulent rentrer de destinations en Amérique du Sud et dans les Caraïbes pourront pour leur part fournir un résultat de test qui aura été effectué dans les 96 heures (quatre jours) au lieu des 72 heures (trois jours) avant leur vol, et ce, jusqu’au 14 janvier.

Le ministre Garneau a soutenu que les transporteurs aériens sauraient « se montrer à la hauteur » du nouveau défi. Il a par ailleurs réitéré que le gouvernement fédéral déconseille fortement aux Canadiens d’effectuer des voyages non essentiels à l’étranger.

Les transporteurs aériens demandent un délai

Les dirigeants des principaux transporteurs aériens au pays demandaient au gouvernement Trudeau de reporter au 18 janvier l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures sanitaires imposées aux voyageurs canadiens qui rentrent au pays après un séjour à l’étranger.

Dans une lettre qu’ils ont fait parvenir au ministre Garneau, mardi, les dirigeants d’Air Canada, de West Jet, d’Air Transat et de Sunwing affirment que la décision d’exiger un test négatif de la COVID-19 pour tous les voyageurs canadiens, dès le 7 janvier, pour rentrer au pays, risque de provoquer le chaos alors que l’industrie aérienne est déjà durement affectée par la pandémie. L’échéancier est tout simplement irréaliste, selon eux.

Alors que des voyageurs ont opté pour des vacances au soleil, malgré les avis contraires des autorités sanitaires, le gouvernement Trudeau a annoncé le 31 décembre cette nouvelle exigence.

Avant l’embarquement sur un vol à destination du Canada, donc, les voyageurs devront obligatoirement présenter un test de dépistage de la COVID-19 (PCR) négatif datant de moins de 72 heures.

« Alors que la date d’entrée en vigueur du 7 janvier approche, nous sommes préoccupés quant à la faisabilité de la mise en œuvre de cette mesure. (….) Avec l’échéancier proposé et l’absence de clarté et de détails, nous sommes particulièrement inquiets de la possibilité que des Canadiens de tous les âges se voient refuser l’accès à l’embarquement et demeurent coincés (à l’étranger), dans un contexte où il y a une réduction du nombre de vols et de leur fréquence », affirment les dirigeants dans leur lettre.

« Nous croyons que la date de mise en œuvre du 18 janvier pourrait augmenter la perspective d’une transition en douceur, et même l’adoption de nouvelles mesures », ajoutent-ils.

Déplorant de ne pas avoir été consultés au préalable avant l’annonce de cette nouvelle exigence, les dirigeants soulignent que l’industrie aérienne a déjà adopté une panoplie de mesures pour rendre les vols sécuritaires et éviter la propagation du virus.

La lettre, dont La Presse a obtenu une copie, est signée par Calin Rovinescu, le PDG d’Air Canada, Ed Sims, le PDG de West Jet, Jean-Marc Eustache, le PDG d’Air Transat, et Stephen Hunter, le PDG de Sunwing. Le directeur général l’Association internationale du transport aérien, Alexandre de Juniac, et le président et directeur général du Conseil national des lignes aériennes du Canada, Mike McNaney, ont aussi signé la lettre.