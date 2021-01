Nouveau confinement

« On parle encore très peu de santé mentale »

Plus intense et plus longue que la première, la deuxième vague de COVID-19 risque de laisser des séquelles importantes sur la santé mentale des Québécois. À la veille d’un autre confinement, Québec doit en prendre acte et annoncer des mesures concrètes pour soutenir la population, croient une psychologue et un chercheur.