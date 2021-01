Les snowbirds québécois pourraient être vaccinés en Floride

Les Québécois de 65 ans et plus pourraient-ils être vaccinés plus rapidement contre la COVID-19 en se rendant en Floride plutôt qu’en restant au Québec ? En théorie, ces snowbirds pourraient être admissibles à recevoir le vaccin dans la première phase de la campagne. En pratique, le cafouillis logistique en Floride semble laisser frileux les voyageurs saisonniers.