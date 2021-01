Le bilan de la COVID-19 n’a cessé de s’alourdir durant le temps des Fêtes. Depuis une semaine, le Québec rapporte en moyenne 2560 nouveaux cas par jour. C’est 40 % de plus qu’au début du long congé.

2546 nouveaux cas et 32 décès

Le Québec a enregistré une nouvelle hausse marquée des hospitalisations alors que la province a rapporté lundi 32 décès et 2546 nouveaux cas de la COVID-19.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le nombre total de personnes hospitalisées a augmenté de 69 depuis 24 heures, pour s’établir à 1294. Du nombre, 188 se trouvent aux soins intensifs, soit 9 de plus que la veille.

Le bilan COVID n’a cessé de s’alourdir durant le temps des Fêtes. Depuis une semaine, le Québec rapporte en moyenne 2560 nouveaux cas par jour. C’est 40 % de plus qu’au début du long congé.

Avec 1128 nouveaux cas lundi, c’est à Montréal où l’on recense le plus de cas par habitant, soit 55 par 100 000. Ayant rapporté 222 nouveaux cas, Laval suit de près avec 50 cas par 100 000 habitants.

Le nombre de décès a aussi considérablement augmenté. Depuis une semaine, on rapporte en moyenne 46 décès par jour. Au début des Fêtes, la moyenne était plutôt de 38.

Des 32 décès rapportés lundi, neuf sont survenus sur l’île de Montréal et huit en Montérégie. La Capitale-Nationale déplore quant à elle cinq décès, l’Estrie quatre et les Laurentides deux. Quatre régions, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie-Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Lanaudière rapportent chacune un nouveau décès.

« Les données continuent d’être très préoccupantes. Pour [diminuer] les cas, on a besoin de votre collaboration pour le traçage fait par la santé publique et pour le respect des mesures pour protéger les personnes aînées », a écrit le ministre Christian Dubé.

À travers le Canada, C’est présentement au Québec où l’on recense le plus de cas de COVID-19 par habitant, soit 301 cas par million. En Ontario, on recense présentement 213 cas par million d’habitants.

Baisse des tests

Par ailleurs, le Québec a effectué 21 238 tests de dépistage de la COVID-19 dimanche, pour un total de tout près de 5 millions depuis le début de la crise.

Après avoir atteint un sommet de près de 35 000 tests par jour tout juste avant les Fêtes, le nombre a considérablement diminué depuis. Depuis une semaine, la moyenne est de 28 000 tests par jour. Cette baisse conjuguée à une hausse marquée des cas a fait passer le taux de positivité à 9,2 %, soit nettement au-dessus du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

Enfin, la province rapporte que 1711 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 30 473 depuis le début de la campagne.

La COVID-19 en graphiques

