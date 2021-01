On recense 7663 cas supplémentaires de COVID-19 et 121 nouveaux décès liés au virus depuis les trois derniers jours. Le nombre d’hospitalisations est en hausse, avec 150 patients de plus qu’au dernier bilan.

Mayssa Ferah

La Presse

De ces nouvelles infections, 2869 ont été enregistrées dans les 24 dernières heures. On rapporte également 2808 nouveaux cas pour le 31 décembre et 1986 pour le 1er janvier, pour un total de 7663 cas supplémentaires depuis le dernier bilan. Rappelons que le bilan des données a fait relâche les 1er et 2 janvier.

Au Québec, 210 304 personnes ont contracté le virus et 179 456 sont désormais rétablies au total.

Sur les 121 décès déplorés depuis 3 jours, 11 sont survenus dans la dernière journée. Au total, 8347 Québécois ont succombé à la COVID-19 depuis le début de cette pandémie.

Les hospitalisations sont en hausse : 1225 personnes sont hospitalisées, soit 150 de plus qu’au dernier bilan. Parmi ces patients, 179 se trouvent aux soins intensifs. Il s’agit d’un bond de 13 par rapport aux dernières données.

« Malgré les mesures du temps des Fêtes, les cas et hospitalisations sont en hausse. Ça montre que la transmission communautaire est importante, ce qui a un impact majeur sur notre réseau de santé et sur notre personnel », a souligné le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé via Twitter.

La campagne de vaccination se poursuit, alors que Québec a décidé de ne plus conserver la deuxième dose en réserve. On rapporte que 1140 doses ont été administrées depuis le 31 décembre, dont 798 dans la journée du 2 janvier. À ce jour, 28 762 Québécois sont vaccinés. Québec indique qu’à la suite de vérifications additionnelles, « un ajustement du nombre total de doses de vaccin administrées a été réalisé depuis la dernière mise à jour. Ainsi, 1628 doses ont été retirées du total. »

Les prélèvements réalisés le 1er janvier s’élèvent à 21 711.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.