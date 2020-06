(Ottawa) Plus de trois semaines après avoir annoncé le versement d’une aide financière non imposable pouvant atteindre 500 $ pour les aînés, le premier ministre leur a fourni une date de réception des chèques : ils arriveront à compter de la semaine du 6 juillet.

«Les aînés du Canada ont fait tant de choses pour notre pays, et nous devons être là pour eux pendant cette période critique. Nous savons que les dernières semaines ont été difficiles pour les aînés et leur famille d’un bout à l’autre du pays, et en particulier pour les plus vulnérables. C’est pourquoi nous continuons de soutenir nos aînés pendant la pandémie en prenant des mesures pour protéger leur santé et assurer leur bien-être économique et social», a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.

Le gouvernement fédéral a annoncé le 12 mai dernier le versement d’un paiement unique, non imposable, de 300 $ aux aînés admissibles à la sécurité de vieillesse (SV), et de 200 $ additionnels pour les personnes âgées qui sont admissibles au supplément de revenu garanti (SRG).

L’aide rejoindra 6,7 millions d’aînés à travers le pays ; 2,2 millions d’entre eux devraient se qualifier pour le montant maximal de 500 $, selon les informations fournies par Ottawa au moment de cette annonce, qui était fort attendue, le gouvernement ayant été accusé par certains de laisser les aînés en plan.

À cette mesure s’ajoutait l’injection de 20 millions de dollars au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La facture totale du plan d’aide destinée aux personnes âgées est évaluée à environ 2,5 milliards de dollars.

Le silence, en rappel

Les 21 secondes de silences qu’a observées Justin Trudeau mardi lorsqu’on lui a demandé de commenter la façon dont Donald Trump matait le mouvement de contestation antiraciste sont revenues sur le tapis, encore – cette fois, à la faveur d’une intervention du célèbre pasteur noir américain Al Sharpton.

En route vers une cérémonie pour George Floyd, cet Afro-Américain qu’un policier blanc de Minneapolis est accusé d’avoir tué en l’asphyxiant avec son genou sous le regard de trois collègues, la figure de proue des droits civiques ne s’est pas montrée impressionnée par ce silence.

PHOTO ADAM BETTCHER, REUTERS Al Sharpton

« Puisque vous êtes du Canada, je n’aurai pas un trou [« gap »] de 21 secondes avant de dire ce que j’ai à dire », a-t-il balancé jeudi matin au micro du journaliste de Radio-Canada qui venait de lui demander ce qu’il comptait faire valoir dans son éloge funèbre.

Talonné par les journalistes, Justin Trudeau n'a pas voulu parler de son silence. Il a insisté sur le fait que sa responsabilité, comme premier ministre, était de défendre les intérêts et le bien-être des Canadiens, et que c'était exactement ce qu'il avait fait.

Sa réaction a été fustigée par l'opposition bloquiste et néo-démocrate. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet y a vu une mise en scène savamment orchestrée, et a reproché au premier ministre un manque de «courage», et le leader du NPD Jagmeet Singh l'a accusé de faire preuve d'«hypocrisie».

Mise à jour des projections

Alors que le Canada s’approche des 100 000 cas d’infection, et que 7500 personnes environ ont succombé des suites de la COVID-19, le gouvernement fédéral dévoilera jeudi une mise à jour de sa modélisation nationale sur la pandémie.

Le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre que la situation s’améliorait.

Dans les deux projections mises de l’avant depuis le début de la crise sanitaire, les scénarios optimistes de l’Agence de la santé publique du Canada quant au nombre de décès n’ont pas été atteints ; leur nombre était toujours supérieur à ce qui était prévu.

L’administratrice en chef, la Dre Theresa Tam, a cependant toujours lourdement insisté sur le fait que ces modélisations n’étaient pas des « boules de cristal »

L'avenir de l'opération dans les CHSLD

À une semaine jour pour jour de la fin prévue de l'opération Laser des Forces armées dans les CHSLD, le premier ministre n'avait pas de nouvelles à offrir au gouvernement de François Legault, qui tape du pied en attendant la réponse à sa demande de prolongation de quatre mois.

Il s'est contenté de dire que les discussions se poursuivaient entre les deux ordres de gouvernement.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Plus de 1100 militaires ont été déployés dans les CHSLD québécois.

La semaine dernière, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a semé un doute majeur quant au futur de l’opération Laser. « Je peux vous assurer qu’on ne pourra pas tenir comme ça pendant quatre autres mois. […] Nous n’avons pas le personnel suffisant ; nos gens travaillent sept jours par semaine, ce n’est tout simplement pas soutenable », a-t-il candidement lancé dans une entrevue sur les ondes de CBC.

ll a fait valoir que certaines provinces ne « comprennent pas tout à fait comment l’armée fonctionne », et qu’au fil des discussions, il comptait leur « expliquer les limites ». De plus, le ministre Sajjan a rappelé que des membres des Forces armées ont été infectés, et qu’il faudrait « prendre soin d’eux ».

Plus de 1100 militaires ont été déployés dans les CHSLD québécois. Le gouvernement québécois souhaite les voir y rester jusqu'à la mi-septembre. Face à l'hésitation fédérale, le premier ministre François Legault a plaidé que les contribuables québécois payaient pour l'armée.