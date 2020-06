(Québec) Alors que le bilan de mardi est une fois de plus encourageant au Québec avec 52 nouveaux décès liés à la COVID-19 depuis 24 heures, le premier ministre François Legault a réitéré son appel à la population pour recruter, d’ici au 15 juin, 10 000 personnes désireuses de suivre une formation de trois mois pour devenir préposé aux bénéficiaires.

Fanny Lévesque

La Presse

Ariane Krol

La Presse

«Ce sont des conditions de travail qui sont avantageuses», a déclaré M. Legault en point de presse mardi.

Les volontaires qui s'inscriront d’ici au 15 juin auront droit à une rémunération de 760$ par semaine durant la formation, a-t-il fait valoir. Ceux qui réussiront cette formation auront ensuite accès à un emploi permanent à temps plein, «49 000$ par année avec tous les avantages sociaux», a-t-il souligné.

«On ne veut pas des gens qui sont juste là pour le salaire », a cependant indiqué le premier ministre. «Pour faire ce métier-là, faut aimer les aînés.»

M. Legault a lancé un appel particulier aux jeunes. «Nos aînés les plus vulnérables ont besoin des plus jeunes qu’eux et elles.»

M. Legault a lancé cet appel alors que la situation s’améliore du côté des hospitalisations avec 1175 personnes hospitalisées (-10), dont 161 aux soins intensifs (-1) au cours des dernières 24 heures. En tout, 4713 décès ont été recensés depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas déclarés positifs à la COVID-19 atteint maintenant 51 593. Il s’agit d’une augmentation de 239 cas par rapport à lundi.

«Il faut aussi se préparer à une possible deuxième vague», a noté M. Legault en évoquant «une urgence d’agir».