Un cortège de voitures et de vélos a défilé dans un quadrilatère entourant le bureau de circonscription de Justin Trudeau pour lui demander d’accorder la résidence permanente aux demandeurs d’asile en ces temps de pandémie.

Janie Gosselin

La Presse

Dans le stationnement près du bureau du premier ministre, un cercueil symbolique rouge avait été déposé. « Nous, de la diversité, sortons au champ de bataille au risque de notre vie », a dit Frantz André, l’un des organisateurs, du Comité action pour les personnes sans statut.

Ils faisaient référence aux emplois en ligne de front de la COVID-19 qu’occupe un certain nombre de migrants.

« Présentement, il y a une crise avec la COVID-19, a-t-il ajouté. Beaucoup de gens meurent, principalement de Montréal et de Montréal-Nord. Nous demandons à M. Trudeau de prendre une décision responsable en tant que leader. »

Des manifestants de Debout pour la dignité et Extinction Rebellion se trouvaient aussi sur place. Ils ont attiré l’attention avec des pancartes et un concert de klaxons, sur Crémazie Est, devant le bureau de Justin Trudeau, mais aussi sur Jean-Talon et Christophe-Colomb.

« Il s’appelait Marcelin François », pouvait-on lire sur une pancarte tenue par une manifestante, en référence au préposé aux bénéficiaires de 40 ans mort de la COVID-19 le 14 avril. Il était en attente d’une décision, après s’être fait refuser le statut de réfugié.

Leila, qui n’a pas voulu donner son nom de famille, tenait la pancarte avec la photo de l’homme. « [Les gens sans statut ou en attente de résidence permanente] ont le droit de vivre ici et d’être considérés comme canadiens, a dit la femme de 29 ans, membre d’Extinction Rebellion. Ce sont eux qui prennent soin de nos aînés et qui se mettent le plus à risque. »

Si d’autres pancartes soulignaient le travail de ces « anges gardiens » qui n’ont pas la citoyenneté ou la résidence permanente, M. André estime que la demande vise un plus grand groupe. « Il ne faut pas discriminer, il y en a qui vont vitre avec d’autres personnes et les mette à risque aussi », a-t-il précisé.