Bonne nouvelle pour le milieu de la culture. Les musées, les comptoirs de prêts des bibliothèques et les ciné-parcs du Québec pourront rouvrir à partir du 29 mai.

Jean Siag

La Presse

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy en a fait l’annonce vendredi à la Place des Arts, en présence de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui a dirigé le point de presse du gouvernement.

« Nos quatre grands musées d’État, 96 institutions muséales, 16 musées à vocation scientifique et l’ensemble des bibliothèques publiques à la grandeur du Québec, de même que les ciné-parcs, pourront reprendre leurs activités à leur rythme à compter du vendredi 29 mai » a confirmé la ministre Roy.

« Dans les bibliothèques, les services de prêts de livres et de documents seront les seuls services de nouveau disponibles, a-t-elle poursuivi. L’accès aux rayons demeurera interdit sauf pour le personnel autorisé et ce jusqu’à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone des comptoirs de services. »

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a élaboré des guides avec les musées et les bibliothèques avec les patrons et les syndicats des institutions pour que la réouverture de ces lieux se fasse en toute sécurité.

Dans les ciné-parcs, les aires de jeu seront fermées. Pour ce qui touche à la restauration, « seules les commandes pour emporter seront permises ».

Autre bonne nouvelle nouvelle, les studios d’enregistrement ont aussi reçu le feu vert de la Santé publique pour reprendre leurs activités. Il sera également possible de procéder à la captation de spectacles en salle sans public à compter du 1er juin prochain. « Ceux qui s’engageront dans de telles activités devront, entre autres, s’assurer qu’il y ait une distance d’au moins deux mètres entre les personnes sur scène et/ou en studio et que l’équipe technique soit réduite à un maximum de cinq personnes », a énuméré Mme Roy.

Les autres secteurs du milieu culturel devront attendre. « Nous attendons le feu vert des autorités et les guides entre autres pour les arts de la scène, les salles de spectacles et les cinémas, de même que pour les tournages en télévision et au cinéma » a précisé la ministre de la Culture Nathalie Roy.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a terminé son allocution en remerciant le milieu culturel québécois et les artistes pour leur « patience et leur résilience ».

65 décès

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a témoigné d’un bilan en baisse sur tous les fronts au Québec, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Elle a annoncé 65 nouveaux décès, pour un total de 3865, tandis que 82 pertes de vie avaient été déplorées jeudi.

Six cent quarante-six cas se sont ajoutés, portant le total à 46 141, contre 720 la veille. Mme Guilbault s’est félicitée de cette stabilité, d’autant plus que le nombre de tests de dépistage, lui, est en hausse.

Le nombre de personnes hospitalisées a reculé de 25, à 1479, et celui de patients soignés aux soins intensifs de cinq, à 171.

On rapportait 349 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 23 413. Ce sont 428 infections qui s’étaient ajoutées jeudi.

Le nombre d’infections était passé à 5002 à Laval et à 5621 en Montérégie.

– Avec La Presse canadienne