La Société de transport de Montréal (STM) distribuera 235 000 couvre-visages réutilisables jusqu’à la fin du mois de juin. La semaine prochaine, la distribution s’effectuera dans le réseau du métro, dans les plus achalandées et celles se trouvant dans des zones plus atteintes par la pandémie.

(Montréal) Des organisations de transport public de la région de Montréal entreprendront lundi prochain la distribution de plusieurs dizaines de milliers de couvre-visages afin que leurs usagers puissent contribuer à limiter la propagation de la COVID-19.

La Presse canadienne

Vendredi dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a promis le don de 6 millions aux sociétés de transport afin qu’elles puissent distribuer des couvre-visages.

D’autres phases de distribution à la clientèle pourraient être faites au cours des prochains mois, selon l’évolution de la situation et l’approvisionnement, pour atteindre à terme un total de quelque 1,5 million de couvre-visages offerts sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui regroupe 82 municipalités.

La Société de transport de Montréal (STM) distribuera 235 000 couvre-visages réutilisables jusqu’à la fin du mois de juin. La semaine prochaine, la distribution s’effectuera dans le réseau du métro, dans les plus achalandées et celles se trouvant dans des zones plus atteintes par la pandémie.

La STM ajoute que 10 000 autres couvre-visages seront envoyés par la poste aux clients du transport adapté.

Pour sa part, la Société de transport de Laval (STL) entamera lundi la distribution de 15 000 couvre-visages réutilisables à ses clients. Elle aura lieu aux terminus Montmorency et Cartier aux heures de pointe. Les quantités seront limitées par jour de distribution, jusqu’à épuisement des stocks.

Parmi les masques remis aux clients, 1000 seront réservés aux clients du transport adapté de la STL, par la poste.

Le réseau de trains de banlieue exo distribuera lui aussi des milliers de couvre-visages réutilisables dès la semaine prochaine.

L’opération débutera lundi après-midi en assurant une rotation entre différents sites les plus achalandés du réseau entre le 25 mai et la mi-juin. Plus de 20 sites sont ciblés pour cette distribution, notamment les Terminus Centre-Ville et Mansfield, Angrignon, Vaudreuil, Chambly et Candiac de même que les gares Lucien-L’Allier, Vendôme, De la Concorde, Sauvé, centrale et Bois-Franc.

Des couvre-visages seront également distribués aux clients du transport adapté.