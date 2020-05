Le retour en classe cet automne pourrait se faire à temps complet pour tous les élèves du primaire et du secondaire, selon un des scénarios présentés aujourd’hui au réseau scolaire par le ministre de l’Éducation. Si la santé publique ne le permet pas, l’école pourrait alors être à temps partiel pour tous les élèves.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Une chose semble claire : les élèves du primaire et du secondaire seront physiquement en classe cet automne, à temps plein ou à temps partiel.

Dans le document présenté au réseau scolaire dont La Presse a obtenu copie, la fréquentation à temps plein n’est pas exclue et l'idée de faire l'enseignement à distance pour les élèves du secondaire semble avoir été écartée.

Au primaire comme au secondaire, la fréquentation à temps plein, écrit Québec, nécessiterait « un accroissement de mesures de nettoyage, désinfection, personnel supplémentaire pour y arriver, et ajout d’équipement de protection ».

Quant à la fréquentation à temps partiel, elle se ferait au primaire « un jour sur deux ou en alternant une semaine de deux jours et une semaine de trois jours en classe ». Les ratios seraient toujours réduits comme c’est le cas actuellement dans les écoles rouvertes. Les élèves devraient poursuivre les travaux à la maison quand ils ne sont pas à l’école.

Québec reconnaît toutefois que l’école à temps partiel « requiert une grande adaptabilité des familles vu la fréquentation sporadique de l’école » et présente des « enjeux de supervision et d’accompagnement lorsque l’enfant est à la maison ».

Si ce scénario est retenu, les élèves à besoins particuliers des niveaux primaires et secondaires pourraient revenir à l’école à temps plein « étant donné le niveau d’encadrement requis et la taille réduite des groupes ».

Au secondaire, la présence en classe des élèves serait « 50 % du temps ou 33 % du temps ». Dans ce cas, le choix de cours serait limité et un « accent » serait mis sur les matières de base et à sanction.

Peu importe le scénario retenu, écrit Québec, les écoles devront prévoir « une période de quelques semaines dédiées à la préparation en vue du retour en classe pour des élèves préalablement identifiés ».

Du temps pour s'organiser, disent les directions

Ces deux scénarios sont maintenant entre les mains de différents acteurs du réseau de l’éducation ainsi que des partis de l’opposition qui doivent les bonifier. Québec les soumettra ensuite à la santé publique.

Le président de la Fédération québécoise des directions d’écoles se dit heureux que dans les deux scénarios, la présence des élèves en classe soit envisagée. « C’est ce qu’on demandait », affirme Nicolas Prévost.

Il se réjouit aussi que la situation précise des élèves en difficulté soit prise en compte. Il reste toutefois des questions auxquelles le document ne répond pas et qu’il faudra clarifier, dit-il, par exemple sur les activités parascolaires et les programmes particuliers. Seront-ils maintenus ?

« On va donner nos orientations. On va le faire dans un délai rapide et on va pouvoir s’organiser à temps pour la rentrée », indique Nicolas Prévost.