La différence ontarienne

(Toronto) Mi-janvier, l’Ontario était considéré comme un oiseau de malheur. Aujourd’hui, des experts croient qu’en sonnant l’alarme rapidement avec l’arrivée hâtive du premier malade de la COVID-19 sur son territoire, l’Ontario pourrait avoir sauvé des centaines de vies. Et contribué à creuser le fossé entre son bilan et celui, plus sombre, du Québec.