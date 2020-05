Je suis déçue, fâchée et triste. L’enseignante était prête, la direction aussi, tout le monde était motivé, stimulé. Il n’y avait aucun stress à l’école. Ça va rouvrir en septembre, et on n’aura pas pu tester si ça fonctionne ou pas, ce qu’il faut ajuster. Notre fils voulait vraiment y retourner, on lui a expliqué comment ça allait se passer. Je sais que quatre semaines, ce n’est pas beaucoup, mais ç’aurait été mieux que rien. Je travaille de la maison, je ne suis pas pédagogue, je ne peux pas faire de l’enseignement à temps plein ! Mon fils va avoir été six mois sans école. C’est inquiétant pour tous les enfants, et je n’ose pas imaginer ce que vivent les parents d’enfants avec des difficultés.