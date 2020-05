Legault «inquiet» de la situation à Montréal

(Québec) François Legault est « inquiet » du contrôle de la pandémie de COVID-19 dans le Grand Montréal et réitère que « si la situation n’est pas sous contrôle » au cours des prochaines semaines, « on va repousser l’ouverture des commerces, des écoles et des services de garde » au-delà du 25 mai.