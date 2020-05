Isolés ensemble dans le quartier Parc-Ex, à Montréal

Comment faire face à la pandémie de COVID-19, au confinement, à l’incertitude, à l’angoisse, quand on est un nouvel arrivant dans un pays dont on parle mal la langue, quand on a peu d’instruction et encore moins de ressources financières ? La question se pose pour beaucoup d’habitants de Parc-Extension, le quartier le plus densément peuplé de Montréal, vers qui nos journalistes sont allés à la rencontre cette semaine.