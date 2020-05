COVID-19: 142 décès de plus au Québec

L’épidémie de COVID-19 ne ralentit pas au Québec : la province a enregistré 142 décès de plus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 2928.

Nicolas Bérubé

La Presse

Dans la province, 735 nouveaux cas ont été confirmés. On dénombre maintenant 37 721 cas d’infection.

Il y a eu une diminution de quatre hospitalisations, qui se chiffrent actuellement à 1831, tandis que six personnes de moins se retrouvent aux soins intensifs, pour un total de 205.

On retrouve 19 197 cas confirmés à Montréal, 4600 en Montérégie, et 4082, qui sont de loin les endroits les plus touchés par la pandémie dans la province.

Montréal est aussi en tête pour les décès, qui se chiffrent jusqu’ici à 1862 personnes. À Laval, on compte 369 décès, et 237 en Montérégie.

Beaucoup de cas dans Mercier — Hochelaga-Maisonneuve

À Montréal, Mercier — Hochelaga-Maisonneuve est l’un des quartiers les plus affectés par l’épidémie.

En date de samedi, on enregistrait 1432 cas de COVID-19 dans Mercier — Hochelaga-Maisonneuve. Jusqu’ici, l’arrondissement a enregistré 184 décès.

Raphaëlle Auger, qui habite le quartier, déplore que les gens qui circulent à pied sur la rue Ontario ne peuvent pas respecter le 2 mètres de distanciation car les trottoirs ne sont pas assez larges.

« Après bientôt deux mois de confinement, il n’y a toujours pas de corridor sanitaire sur la rue Ontario, où se trouvent de nombreux commerces, dit-elle. C’est inquiétant, car avec la réouverture prochaine des commerces non essentiels, c’est certain qu’il va y avoir plus de monde. »

Sur un tronçon de la rue Ontario près de la rue Pie IX, un côté de trottoir est même fermé en raison d’un chantier arrêté depuis le début de la pandémie. « Les gens n’ont qu’un seul trottoir pour passer, ce n’est clairement pas sécuritaire ».

Hochelaga-Maisonneuve comporte une grande population en situation de précarité et de pauvreté, et certains on hâte de sortir de leur petit logement. « Les gens n’ont pas de cour pour aller dehors, alors ils vont vouloir sortir sur le trottoir, ce qui est normal, mais l’infrastructure pour les accueillir n’est pas là », note-t-elle.

On retrouve plus d’une douzaine de CHSLD dans l’arrondissement, et certains sont affectés par la COVID-19, dont le Centre de soins prolongés Grace Dart, situé sur la rue Sainte-Catherine Est, où travaillait la première travailleuse de la santé à décéder de la COVID-19 au Québec.

Montréal-Nord demeure le quartier le plus touché, avec 1729 cas d’infection, et 114 décès.