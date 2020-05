Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a cité le besoin d’améliorer la collecte de données pour aider à protéger les communautés et comprendre comment le virus se propage parmi le peuple autochtone.

(Ottawa) Les responsables de la santé et les chefs des communautés autochtones s’inquiètent de l’accès à l’équipement pour lutter contre le virus dans les populations vulnérables, alors que la pandémie de la COVID-19 a atteint le nord de la Saskatchewan.

La Presse canadienne

Plus d’une centaine de cas ont été rapportés dans les environs du village déné de La Loche, une communauté de 2800 personnes à environ 600 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Le représentant régional de Métis Nation-Saskatchewan, Leonard Montgrand, a affirmé vendredi que la situation était inquiétante puisque les infrastructures ne sont pas conçues pour répondre à la crise.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a dit que la propagation du nouveau coronavirus dans les communautés des Premières Nations avait peut-être été retardée en raison de leur éloignement, mais a ajouté que le gouvernement restait vigilant.

« Vous pourriez voir des langues disparaître », a-t-il dit, faisant référence à certains aînés qui représentent la dernière génération à parler des dialectes indigènes.

« Les communautés des Premières Nations, inuites et métisses ont fait un travail incroyable pour prévenir et réagir à la pandémie. Leur travail collectif pendant cette période est critique et notre engagement à les appuyer pour s’assurer qu’elles ont le nécessaire pour continuer à protéger leurs membres demeure ferme », a-t-il ajouté.

Le ministre Miller a toutefois cité le besoin d’améliorer la collecte de données pour aider à protéger les communautés et comprendre comment le virus se propage parmi le peuple autochtone, alors que la véritable étendue de l’épidémie dans ces régions demeure inconnue. Il a demandé l’aide des gouvernements provinciaux à ce sujet.