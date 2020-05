Chirurgies orthopédiques: «Je suis rendu au bout de mon rouleau»

Ils ne peuvent plus marcher, ou le font à grand-peine. Ils souffrent de douleurs insoutenables qui les obligent à consommer des opioïdes et les réveillent la nuit. Mais leur opération à la hanche, à l’épaule ou au genou a été reportée à une date indéterminée. Et avec la priorité donnée aux cancers et aux maladies cardiaques, ils craignent d’être oubliés dans la reprise des opérations chirurgicales.