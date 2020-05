(QUÉBEC) Les proches aidants qui visiteront un proche dans une résidence pour personnes âgées, dont les CHSLD, où il n’y a pas de cas déclaré de COVID-19 ne seront pas soumis à un test de dépistage à leur arrivée. La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a confirmé la directive vendredi en commission parlementaire.

Fanny Lévesque

La Presse

La ministre Marguerite Blais a souligné que contrairement à ce qui avait été indiqué en début de semaine, il ne sera pas nécessaire de soumettre les proches aidants à un test de dépistage de la COVID-19 avant d’aller au chevet de leurs proches en « zone froide ». La directive est la même pour les proches aidants qui iront en « zone chaude ».

« Avec la santé publique […], on s’est rendu compte que c’était complexe. Premièrement, dans les milieux froids le personnel n’est pas testé aux quinze jours alors pourquoi tester le proche aidant tous les quinze jours », a expliqué la ministre Blais, interrogé par le député libéral de Pontiac, André Fortin.

« C’est plus important que les proches aidants soient admis [plutôt] qu’il y ait des barrières. On a voulu faire en sorte que les proches aidants soient admis dans les milieux de vie », a-t-elle insisté, rappelant que les proches aidants seront munis d’équipements et vêtements de protection lors d’une visite.

« C’est une consigne qu’on prend avec la santé publique […] Si les docteurs considèrent que c’est plus facile, plus simple… Il faut permettre aux familles d’y aller et il faut faire confiance aux familles aussi, une famille n’ira pas dans un milieu pour contaminer une personne », a-t-elle ajouté.

En désaccord avec «ce changement de cap», le député Fortin a exprimé la crainte que des proches aidants asymptomatiques viennent contaminer des patients dans des milieux de vie où le virus n’est pas présent. « Entre ce qui est plus simple et plus prudent, quand on parle de faire entrer le virus potentiellement, on devrait toujours opter pour ce qui est plus prudent, et non ce qui est plus simple », a-t-il déploré.

La ministre Marguerite Blais a souhaité faire entendre le Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique, pour expliquer la nouvelle consigne lors de la commission parlementaire virtuelle, mais le consentement des députés n’a pas été obtenu de façon unanime.